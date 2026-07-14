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Μόνο ένα φλιτζάνι νερό με περίπου 30 ml χυμό λεμονιού μπορεί να καλύψει περίπου το 13% των ημερήσιων αναγκών σε βιταμίνη C.

Η καθημερινή κατανάλωση αρκετής ποσότητας νερού είναι απαραίτητη για τη σωστή ενυδάτωση και τη συνολική υγεία. Αν, ωστόσο, η γεύση του σκέτου νερού δεν σας είναι ευχάριστη, η προσθήκη λεμονιού μπορεί να σας βοηθήσει να καταναλώνετε μεγαλύτερες ποσότητες, με αρκετά οφέλη για τον οργανισμό.

Όπως εξηγεί η διατροφολόγος Μελίσα Αν Πρεστ, τα λεμόνια είναι πλούσια σε βιταμίνη C. Μόνο ένα φλιτζάνι νερό με περίπου 30 ml χυμό λεμονιού μπορεί να καλύψει περίπου το 13% των ημερήσιων αναγκών σε βιταμίνη C. Παράλληλα, περιέχει μικρές ποσότητες καλίου, θειαμίνης, βιταμίνης Β6 και φυλλικού οξέος.

Οι ειδικοί προτείνουν να δοκιμάσετε και άλλους συνδυασμούς, όπως λάιμ, αγγούρι, φύλλα δυόσμου ή φρέσκα μούρα, ώστε η ενυδάτωση να γίνει πιο απολαυστική.

Τα βασικά οφέλη του νερού με λεμόνι

1. Μπορεί να μειώσει τις λιγούρες

Το λεμόνι περιέχει πηκτίνη, μια διαλυτή φυτική ίνα που συμβάλλει στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα. Σε συνδυασμό με την ενυδάτωση, μπορεί να βοηθήσει στον καλύτερο έλεγχο της πείνας. Αν εξακολουθείτε να πεινάτε μετά το γεύμα, οι ειδικοί προτείνουν ένα φλιτζάνι χλιαρό νερό με τον χυμό μισού λεμονιού και λίγο ξύσμα.

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2. Συμβάλλει στην αύξηση της ενέργειας

Η βιταμίνη C βελτιώνει την απορρόφηση του σιδήρου, η έλλειψη του οποίου συνδέεται με την κόπωση, ενώ οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β συμμετέχουν στην παραγωγή ενέργειας από τον οργανισμό.

3. Προστατεύει τα κύτταρα

Η βιταμίνη C είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό και συμβάλλει στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών που προκαλούν κυτταρικές βλάβες. Διατροφές πλούσιες σε φρούτα και λαχανικά έχουν συνδεθεί με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, εγκεφαλικού επεισοδίου και ορισμένων μορφών καρκίνου, καθώς και με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής.

4. Βελτιώνει την όψη του δέρματος

Η βιταμίνη C συμμετέχει στη σύνθεση του κολλαγόνου και μπορεί να συμβάλει στη μείωση των λεπτών γραμμών και στη βελτίωση της εμφάνισης της επιδερμίδας. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν αποτελεί θαυματουργή λύση.

5. Μειώνει το φούσκωμα

Η επαρκής ενυδάτωση βοηθά στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου και στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας, γεγονός που μπορεί να περιορίσει το αίσθημα φουσκώματος. Επιπλέον, το κάλιο που περιέχει το λεμόνι συμβάλλει στη ρύθμιση των επιπέδων νατρίου, μειώνοντας την κατακράτηση υγρών.

6. Βοηθά στην απώλεια βάρους

Η σωστή ενυδάτωση μπορεί να ενισχύσει τον μεταβολισμό, να βελτιώσει την απόδοση κατά την άσκηση και να βοηθήσει τον εγκέφαλο να αναγνωρίζει καλύτερα τα σήματα της πείνας και του κορεσμού. Το νερό με λεμόνι είναι ένας εύκολος τρόπος για να αυξήσετε την ημερήσια πρόσληψη υγρών.

7. Συμβάλει στην πρόληψη των λίθων στα νεφρά

Το κιτρικό οξύ του λεμονιού αυξάνει τα επίπεδα κιτρικών στα ούρα, τα οποία δυσκολεύουν τον σχηματισμό λίθων στα νεφρά. Για άτομα με αυξημένο κίνδυνο, οι ειδικοί συστήνουν γενικά την κατανάλωση 3 έως 4 λίτρων υγρών ημερησίως. Το λεμόνι μπορεί να κάνει την επίτευξη αυτού του στόχου πιο εύκολη και ευχάριστη.

8. Ανακουφίζει από την ξηροστομία

Η ξινή γεύση του λεμονιού διεγείρει την παραγωγή σάλιου, γεγονός που μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση σε άτομα που υποφέρουν από ξηροστομία.

Παρενέργειες

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η κατανάλωση νερού με λεμόνι είναι ασφαλής.

Ωστόσο, η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει:

καούρες ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

στοματικά έλκη ή άφθες

φθορά του σμάλτου των δοντιών

αυξημένο κίνδυνο τερηδόνας λόγω της οξύτητας του λεμονιού

Οι ειδικοί συνιστούν περιορισμό ή αποφυγή του νερού με λεμόνι σε άτομα που πάσχουν από:

γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (GERD)

συχνές καούρες

έλκος στομάχου

ευαισθησία των δοντιών ή φθαρμένο σμάλτο

συχνές τερηδόνες

άφθες ή πληγές στο στόμα που επιδεινώνονται από τα εσπεριδοειδή

Πώς να φτιάξετε νερό με λεμόνι

Η παρασκευή του είναι ιδιαίτερα απλή:

Στύψτε περίπου μισό λεμόνι σε 240 ml (ένα ποτήρι) νερό.

Προσαρμόστε την ποσότητα λεμονιού ανάλογα με τη γεύση που προτιμάτε.

Μπορεί να καταναλωθεί τόσο κρύο όσο και ζεστό.

Αν θέλετε περισσότερο άρωμα, μπορείτε να προσθέσετε φράουλες, καρπούζι, λάιμ, αγγούρι, δυόσμο, βασιλικό ή τζίντζερ.

Με πληροφορίες από Prevention