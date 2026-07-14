Ο Γιώργος Λαγογιάννης υπήρξε ένας από τους πιο ολοκληρωμένους κιμπορντίστες της γενιάς του.

Έφυγε από τη ζωή ο μουσικός Γιώργος Λαγογιάννης σε ηλικία 47 ετών, ύστερα από μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Ο Γιώργος Λαγογιάννης υπήρξε ένας από τους πιο ολοκληρωμένους κιμπορντίστες της γενιάς του. Ήταν γνωστός για τη συμμετοχή του στο μουσικό πρότζεκτ που «αναβίωσε» τους Beatles, αποδεικνύοντας τον ρομαντισμό και τη βαθιά αγάπη του για τη μουσική.

Συνεργάστηκε με ονόματα θρύλους της διεθνούς σκηνής

Γεννημένος στην Αθήνα το 1977, ξεκίνησε τις σπουδές του στο κλασικό πιάνο και στα ανώτερα θεωρητικά στο Ωδείο Αττικής. Στη συνέχεια εμβάθυνε στα πλήκτρα, αναπτύσσοντας ένα ιδιαίτερο προσωπικό ύφος που τον καθιέρωσε στη μουσική σκηνή.

Από νεαρή ηλικία εντάχθηκε ενεργά στη μουσική βιομηχανία, συμμετέχοντας σε ελληνικά και κυρίως αγγλόφωνα ροκ και μπλουζ συγκροτήματα. Η πορεία του τον οδήγησε σε συνεργασίες και περιοδείες εντός και εκτός Ελλάδας, πλάι σε ονόματα-θρύλους της διεθνούς σκηνής.

Η ανάρτηση για τον θάνατό του

«Γιώργο μας, Λαγέ μας, σε ευχαριστούμε για όλα. Αυτό το συγκρότημα δεν θα είχε υπάρξει ποτέ χωρίς την αγάπη σου και τις γνώσεις σου για τους Beatles- μας έμαθες τόσα πολλά… Το ταλέντο σου, το μοναδικό σου ‘αυτί’, το πάθος στην ερμηνεία τόσο στα πλήκτρα όσο και στα φωνητικά αφήνουν δυσαναπλήρωτο κενό- όχι μόνο στη μικρή μας tribute band, αλλά συνολικά στη μουσική σκηνή της Αθήνας, όπως μαρτυρούν οι αποχαιρετισμοί τόσων σπουδαίων μουσικών και συγκροτημάτων σήμερα.

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Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Λαγογιάννη στη Ριτσώνα, την Πέμπτη 16/7 στις 13:30».

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