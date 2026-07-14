Η Ζωή Κωνσταντοπουλου δεν προσήλθε στη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας,.

Νέα θετική εισήγηση προς την Ολομέλεια της Βουλής για άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, έδωσε η Επιτροπή Δεοντολογίας, με το «πράσινο φως» να ανάβει μόνο από τις ψήφους της πλειοψηφίας.

Αυτή τη φορά, η άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας συζητήθηκε σχετικά με μήνυση που έχει καταθέσει εις βάρος της ο επιχειρηματίας Αχιλλέας Νταβέλης για συκοφαντική δυσφήμιση.

Υπέρ της άρσης της βουλευτικής της ασυλίας τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ. Αντίθετα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν ενώ η Ελληνική Λύση δήλωσε «παρών».

Η Ζωή Κωνσταντοπουλου δεν προσήλθε στη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας, αντίθετα με την περασμένη Πέμπτη, όταν και το θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο με την ίδια να τηλεφωνεί στο «100» ζητωντας τη σύλληψη των βουλευτών της ΝΔ.

Τον τελικό λόγο έχει όπως πάντα η Ολομέλεια η οποία θα αποφασίσει σχετικώς τις επόμενες ημέρες.

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Νέο εισήγηση από την Επιτροπή Δεοντολογίας

Νέα θετική εισήγηση προς την Ολομέλεια της Βουλής για άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, έδωσε η Επιτροπή Δεοντολογίας, με το «πράσινο φως» να ανάβει μόνο από τις ψήφους της πλειοψηφίας.

Αυτή τη φορά, η άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας συζητήθηκε σχετικά με μήνυση που έχει καταθέσει εις βάρος της ο επιχειρηματίας Αχιλλέας Νταβέλης για συκοφαντική δυσφήμιση.

Υπέρ της άρσης της βουλευτικής της ασυλίας τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ. Αντίθετα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν ενώ η Ελληνική Λύση δήλωσε «παρών».

Η Ζωή Κωνσταντοπουλου δεν προσήλθε στη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας, αντίθετα με την περασμένη Πέμπτη, όταν και το θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο με την ίδια να τηλεφωνεί στο «100» ζητωντας τη σύλληψη των βουλευτών της ΝΔ.

Τον τελικό λόγο έχει όπως πάντα η Ολομέλεια η οποία θα αποφασίσει σχετικώς τις επόμενες ημέρες.