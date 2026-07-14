Κάποιοι παίρνουν το ρίσκο και περνούν από πάνω.

Μία από τις εικόνες η οποία συνδυάστηκε με την βιβλική καταστροφή που άφησε στην Π.Ε. Λάρισας και ευρύτερα στη Θεσσαλία ο Daniel, τον Σεπτέμβριο του 2023, ήταν η κατεστραμμένη γέφυρα στον Παλαιόπυργο.

Η βύθιση τμημάτων της εξαιτίας των τεράστιων όγκων νερού άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα, το οποίο παραμένει αναλλοίωτο τρία χρόνια μετά.

Είναι χαρακτηριστικό πως απέκοψε τη σύνδεση μεταξύ παραλιακών κοινοτήτων του Δήμου Τεμπών και του Δήμου Αγιάς, δημιουργώντας μεγάλη δυσλειτουργία ακόμη και για δρομολόγια που ήταν υπόθεση λίγων λεπτών πριν την καταστροφή.

Παίρνουν το ρίσκο και περνάνε από τη γέφυρα

Σήμερα και ενώ πλησιάζει η «επέτειος» των τριών ετών από το μανιασμένο πέρασμα του Daniel συμπολίτες αναγκάζονται να παίρνουν τον ρίσκο και να διέρχονται με τα οχήματά τους πάνω από το γέφυρα, ενώ άλλοι – κυρίως ταξιδιώτες – μη γνωρίζοντας πως η σύνδεση μεταξύ των παραλιακών κοινοτήτων έχει διακοπεί αναγκάζονται αφού βλέπουν τη διαλυμένη γέφυρα να κάνουν όπισθεν ολοταχώς… Βεβαίως αυτό σημαίνει δεκάδες χιλιόμετρα επιπλέον μέσω της Εθνικής Οδού.

Το βίντεο και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα του larissanet.gr είναι ενδεικτικά της κατάστασης που επικρατεί και αυτό το καλοκαίρι τόσο στην γέφυρα Παλαιόπυργου, όσο και στη γέφυρα στο ύψος της Αλεξανδρινής, της οποίας ένα μεγάλο τμήμα παρασύρθηκε από τα νερά το 2023.

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{https://www.youtube.com/watch?v=94k3VcB2yJU}

Πηγή: larissanet.gr