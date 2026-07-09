Η συζήτηση ανέδειξε ένα εύρος παρεμβάσεων και ρυθμίσεων που απαιτούνται για τη στήριξη του παραγωγικού μετασχηματισμού και τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης της περιφέρειας.

Ο Τομεάρχης Ανάπτυξης της ΕΛΑΣ, Γιώργος Πετράκος, είχε συνάντηση εργασίας την Τετάρτη 8 Ιουλίου με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λάρισας κ. Γιακουβή Χρήστο, την Πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Φαρσάλων ΓΗ» κ. Ματούλα Αιφαντή, τον Διευθυντή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Βασίλη Κλειτσιογιάννη, τον Πρόεδρο της OPENMELLON SA Βασίλη Αβραμούδη, τον CEO του Πάρκου Καινοτομίας JOIST κ. Τάσο Βασιλειάδη και τον CEO του Spirito Group κ. Χρήστο Γενιτσεφτσή.

Η συνάντηση εργασίας έγινε στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST στη Λάρισα και είχε ως σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για τις πολιτικές στήριξης της καινοτομίας και της μικρής, νεοφυούς και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η συζήτηση ανέδειξε ένα εύρος παρεμβάσεων και ρυθμίσεων που απαιτούνται για τη στήριξη του παραγωγικού μετασχηματισμού και τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης της περιφέρειας και της χώρας.

Διήμερο με Τσίπρα σε Περιστέρι και Economist

Σήμερα και αύριο ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει δύο συνεχόμενες ομιλίες, αλλά με εντελώς διαφορετικό αντικείμενο. Η πρώτη σήμερα, στην ανοιχτή συζήτηση με τίτλο «Τώρα Μιλάμε», στις 20:00, στο Περιστέρι, στην πλατεία Δημαρχείου και η δεύτερη, στο Συνέδριο του Economist, την Παρασκευή.