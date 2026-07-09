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Η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε στο Παρίσι για την Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής.

Ενθουσιασμένη πόζαρε η Αθηνά Οικονομάκου στο πλευρό της Τζένιφερ Λόπεζ απαθανατίζοντας τη στιγμή της συνάντησής τους στο Παρίσι και στην εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής.

Η ελληνίδα ηθοποιός βρέθηκε στο εντυπωσιακό catwalk της Σίλιας Κριθαριώτη όπου παρουσιάστηκε η νέα της συλλογή και οι εκπλήξεις δεν περιορίστηκαν μονάχα στις δημιουργίες της.

Την επίδειξη την παρακολούθησε από την πρώτη σειρά και η Τζένιφερ Λόπεζ με την οποία η σχεδιάστρια μόδας είχε τραβήξει φωτογραφία λίγες ημέρες νωρίτερα.

Στο πλευρό της στάθηκε και η Αθηνά Οικονομάκου. Την Πέμπτη 9 Ιουλίου, η ηθοποιός και επιχειρηματίας δημοσίευσε την κοινή τους φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολύ γρήγορα συγκέντρωσε την προσοχή των ακολούθων της.

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Σχόλια ενθουσιασμού και χιλιάδες likes πλημμύρισαν την φωτογραφία, ενώ οι δύο γυναίκες πόζαραν χαμογελαστές η μία στο πλευρό της άλλης.

«Τσιμπήστε με», έγραψε στο συνοδευτικό κείμενο η Αθηνά Οικονομάκου επισημαίνοντας το όνομα χρήστη της διεθνούς φήμης σταρ.