Στα σημεία παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζοπυρώσεων.

Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Οινούσσα Σερρών το μεσημέρι της Παρασκευής (10/07), με τις επιχειρήσεις για τη πλήρη κατάσβεση να συνεχίζονται.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχείρησαν συνολικά 75 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 20 οχήματα. Από αέρος συνέδραμαν 2 ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

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Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, με τις φλόγες να φτάνουν στα όρια του οικισμού. Στις 15:13 ήχησε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης «112», καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή της Οινούσσας να κατευθυνθούν προς το Νέο Σούλι.

Από το πέρασμα της φωτιάς καταστράφηκε ολοσχερώς μία αποθήκη, ενώ απειλήθηκαν επιχειρήσεις και οικίες.

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Υπό έλεγχο η κατάσταση στη Βόνιτσα

Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Παναγιάς Βόνιτσας λίγο μετά τις 16:00.

Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 4 αεροσκάφη.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Διαβατά Θεσσαλονίκης

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα Υψώματα Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς κι ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

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Λόγω της πυρκαγιάς, είχε σταλεί νωρίτερα μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής ώστε να είναι σε ετοιμότητα. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης ξεκίνησε έρευνες για τα αίτια εκδήλωσής της.

Έσβησε η φωτιά στα Πάμφιλα Λέσβου

Κατασβέστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή μεταξύ Παμφίλων και Σκάλας Παμφίλων στη Λέσβο. Αρκετές πυροσβεστικές δυνάμεις που είχαν επιχειρήσει νωρίτερα στο μέτωπο της Αγιάσου μετακινήθηκαν προς το νέο περιστατικό, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τη φωτιά.

Στο σημείο βρέθηκαν ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Νίκος Καρασάββας, παρακολουθώντας την εξέλιξη της επιχείρησης και τον συντονισμό των ενεργειών. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα και δεν επεκτάθηκε, ενώ δεν αναφέρθηκαν απειλές για κατοικίες ή ζημιές

Συγκεκριμένα 21 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα έδωσαν μάχη με τις φλόγες, ενώ από αέρος συνέδραμαν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.