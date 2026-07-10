Στην αποστολή συμμετέχουν 21 πυροσβέστες από τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ)

Στη «μάχη» με τις μεγάλες δασικές φωτιές που πλήττουν περιοχές της Νότιας Γαλλίας βρίσκονται Έλληνες πυροσβέστες, συμμετέχοντας στις διεθνείς προσπάθειες αντιμετώπισης των πύρινων μετώπων.

Η Ελληνική Ομάδα Δασοπυρόσβεσης (Hellenic GFFF-V Module) επιχειρεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Προεγκατάστασης Πυροσβεστών (Pre-positioning Programme) του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Στην αποστολή συμμετέχουν 21 πυροσβέστες από τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), οι οποίοι έχουν ήδη λάβει μέρος σε επιχειρήσεις κατάσβεσης σε διαδοχικά μέτωπα.

Από τις 7 Ιουλίου, οι Έλληνες πυροσβέστες επιχειρούν καθημερινά στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Carlencas-et-Levas, αντιμετωπίζοντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω της έντασης των πυρκαγιών και του απαιτητικού ανάγλυφου. Με άρτια εκπαίδευση, υψηλή ετοιμότητα και σημαντική εμπειρία στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, τα ελληνικά πληρώματα συνδράμουν τις γαλλικές δυνάμεις, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας και της αλληλεγγύης σε περιόδους φυσικών καταστροφών. Η αποστολή των Ελλήνων πυροσβεστών συνεχίζεται, με στόχο τον περιορισμό των πύρινων μετώπων και την προστασία ανθρώπων, περιουσιών και φυσικού περιβάλλοντος.

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