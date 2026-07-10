Απάντηση στην ερώτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη περί της κοστολόγησης της 13ης σύνταξης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Με ένα από τα δημοφιλή trend του TikTok, το #netflixdocumentary, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με το δημοσιονομικό κόστος της επαναφοράς της 13ης σύνταξης.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι μη κοστολογημένη. Τα όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός ήρθε να «διαψεύσει» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στη χθεσινή (09/07) εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ με θέμα «Με τους συνταξιούχους ΜΑΖΙ στο επίκεντρο» ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγησε πώς κοστολογείται η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Πιο συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, η επαναφορά θα γίνει σε 2 φάσεις. Μία τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και μία τον τρίτο, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 840 εκατομμύρια ευρώ.

«Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι ...έχασε το επεισόδιο ή μάλλον ψάχνει δικαιολογίες για να κρύψει ότι δεν θα δώσει τη 13η σύνταξη ποτέ, καθώς ήδη από το βήμα της χθεσινής εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης όχι μόνο παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος για τους συνταξιούχους αλλά ανέφερε ρητά χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και κόστος συμπεριλαμβανομένης και της 13ης σύνταξης.

Να παίξει το βίντεο, λοιπόν...»

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