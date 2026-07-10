«Heridas»: Μια γυναίκα. Ένα παιδί. Και μια απόφαση που αλλάζει τα πάντα!

«Heridas» σε Α’ τηλεοπτική προβολή.

Πρεμιέρα Δευτέρα 13/07, στις 23:15. Και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 23.15 στον Alpha.

Τα 5 πρώτα επεισόδια!

Η συγκλονιστική δραματική σειρά για τις πληγές του παρελθόντος, τη μητρότητα και τη δύναμη ενός δεσμού που μπορεί να αλλάξει δύο ζωές

Η Μανουέλα, μια μοναχική γυναίκα σημαδεμένη από το τραύμα της παιδικής εγκατάλειψης, συναντά τη μικρή Άλμπα, ένα κορίτσι που μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον αδιαφορίας και κακοποίησης. Η απρόσμενη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους θα τις οδηγήσει σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, θάρρους και λύτρωσης, ανατρέποντας για πάντα τις ζωές τους.

Γυρισμένη σε εντυπωσιακές τοποθεσίες της Ισπανίας, όπως το Κάδιθ, η Μαδρίτη, η Γουαδαλαχάρα και το Τολέδο, η σειρά έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων βραβεία ερμηνείας για τις Adriana Ugarte και María León.

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Βασισμένη στο διεθνώς βραβευμένο ιαπωνικό format Mother του Yûji Sakamoto, η ελληνική εκδοχή με τίτλο «Να με λες Μαμά» προβλήθηκε στον Alpha με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κίτσου και σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

«Heridas» - Έρχεται στον Alpha σε Α’ τηλεοπτική προβολή.

Επεισόδιο 1 - Δευτέρα 13/7 στις 23:15

Η Μανουέλα, μια μοναχική φωτογράφος που ζει απομονωμένη από τον κόσμο, γνωρίζει τη μικρή Άλμπα, ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον. Η συνάντησή τους θα αλλάξει για πάντα τη ζωή και των δύο.

Επεισόδιο 2 – Τρίτη 14/7, στις 23:15

Η εξαφάνιση της Άλμπα προκαλεί αναστάτωση και οι Αρχές ξεκινούν έρευνες για τον εντοπισμό της. Η Μανουέλα προσπαθεί να προστατεύσει το κορίτσι, ενώ το παρελθόν της αρχίζει να την καταδιώκει.

Επεισόδιο 3 – Τετάρτη 15/7, στις 23:15

Καθώς η αναζήτηση της Άλμπα, που τώρα έχει το όνομα Παλόμα, εντείνεται, η Μανουέλα αναζητά καταφύγιο σε πρόσωπα από το παρελθόν της. Παράλληλα, έρχονται στο φως στοιχεία για τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες ζούσε το παιδί.

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Επεισόδιο 4 – Πέμπτη 16/7, στις 23:15

Οι έρευνες προχωρούν και νέα στοιχεία οδηγούν τις Αρχές πιο κοντά στα ίχνη της Μανουέλα. Οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων δοκιμάζονται και οι εντάσεις κορυφώνονται.

Επεισόδιο 5 – Παρασκευή 17/7, στις 23:15

Η Μανουέλα προσπαθεί να χτίσει μια νέα καθημερινότητα με την Άλμπα. Ωστόσο, η παρουσία του παιδιού φέρνει αναπάντεχες αντιδράσεις και ξυπνά παλιές πληγές.