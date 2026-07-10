«Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από μια Ε.Δ.Ε. που διετάχθη άρον – άρον για να αποφύγει την ανάληψη της προφανούς, αυταπόδεικτης και σοβαρής πολιτικής ευθύνης της.»

Την παραίτηση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, ζητά το ΠΑΣΟΚ , με αφορμή την υπόθεση που αφορά τη διεξαγωγή των Πανελληνίων 2026 σε εξεταστικό κέντρο των ΕΠΑΛ, όπου δύο υποψήφιοι εξετάστηκαν στη Νεοελληνική Γλώσσα με τα ίδια θέματα που είχαν δοθεί την προηγούμενη ημέρα στους υποψηφίους των ΓΕΛ.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι το περιστατικό συνιστά παραβίαση του αδιάβλητου των Πανελληνίων και κατηγορεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι το απέκρυψε για 38 ημέρες.

Παράλληλα, το κόμμα ασκεί κριτική στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων να βαθμολογηθούν με άριστα (100) τα γραπτά των συγκεκριμένων υποψηφίων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη με γνώση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου.

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης και υποστηρίζει ότι η ΕΔΕ που διατάχθηκε μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού δεν αρκεί για να καλύψει τις πολιτικές ευθύνες. Σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «Πέραν της προσπάθειας συγκάλυψης, επελέγη η εξωφρενική «λύση» να βαθμολογηθούν με άριστα 100 τα γραπτά των συγκεκριμένων μαθητών στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Η συγκεκριμένη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων ελήφθη προφανώς με γνώση και σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας - όπως άλλωστε εμμέσως αλλά σαφώς υπονόησε και ο υφυπουργός Παιδείας στη σημερινή απάντηση του στη Βουλή. Δυστυχώς, στο ζύγι της πολιτικής διευθέτησης του θέματος, δεν βάρυνε τελικά για την κυβέρνηση ούτε η διασφάλιση του κύρους, της διαφάνειας και του αδιάβλητου μιας διαδικασίας, ούτε ο σεβασμός στην αγωνία χιλιάδων παιδιών και των οικογενειών τους.Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από μια Ε.Δ.Ε. που διετάχθη άρον – άρον μετά τη δημοσιοποίηση και την πολιτική ανάδειξη του περιστατικού, για να αποφύγει την ανάληψη της προφανούς, αυταπόδεικτης και σοβαρής πολιτικής ευθύνης της.»

«Η κ. Ζαχαράκη δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση της υπουργού Παιδείας. Η παραίτησή της είναι μονόδρομος», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, αποδίδοντας στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου την ευθύνη για τη διαχείριση της υπόθεσης και για την προστασία του κύρους και του αδιάβλητου των Πανελληνίων.

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Η ανάρτηση του ΠΑΣΟΚ

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Η θέση του ΥΠΑΙΘΑ για το περισταστικό με το αδιάβλητο των φετινών Πανελληνίων

Όλα συνέβησαν την πρώτη μέρα διεξαγωγής των Πανελληνίων 2026 για τα ΕΠΑΛ με εμπλεκόμενους δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ στους οποίους κατά τη διάρκεια της εξέτασης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, διανεμήθηκαν εκ παραδρομής τα θέματα στα οποία είχαν ήδη εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα οι μαθητές των ΓΕΛ. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά αντί να αποφασιστεί επανάληψη της εξέτασης, το υπουργείο προχώρησε στη βαθμολόγηση των συγκεκριμένων γραπτών με άριστα, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από γονείς και υποψηφίους, οι οποίοι κάνουν λόγο για άνιση μεταχείριση και αλλοίωση των όρων του ανταγωνισμού. Το περιστατικό έγινε γνωστό στις 30 Μαΐου, όταν υποψήφια μετέβη στο Υπουργείο Παιδείας ζητώντας εξηγήσεις για το γεγονός ότι εξετάστηκε σε θέματα των ΓΕΛ αντί των προβλεπόμενων θεμάτων για τα ΕΠΑΛ. Αρκετοί γονείς έχουν ήδη προχωρήσει ή εξετάζουν το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση επηρεάζει τη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ενδέχεται να επηρεάσει ακόμη και τις βάσεις εισαγωγής.

Από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ το επίμαχο συμβάν επιβεβαιώνεται και παράλληλα τονίζεται ότι έχει έχει διαταχθεί και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας η υπόθεση αφορά αποκλειστικά δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ, ενώ με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας θα αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στους υπαίτιους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα, επισημαίνοντας πως η ακεραιότητα της εξεταστικής διαδικασίας και η ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές.

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