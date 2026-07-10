Το χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων - Οι επόμενες κινήσεις για την οριστικοποίηση της εγγραφής.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής μαθητών σε όλες τις τάξεις των Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Πρότυπων ΕΠΑΛ (Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2026-2027.

Εδώ θα δείτε τα αποτελέσματα για τις εγγραφές

Οι μαθητές και οι γονείς ή κηδεμόνες τους μπορούν να ενημερωθούν για την κατανομή των μαθητών μέσω της επιλογής «Οι αιτήσεις μου» στην πλατφόρμα των e-Εγγραφών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επεξεργασίας των αιτήσεων.

Οι ημερομηνίες ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων είναι:

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 για τα ΕΠΑΛ και τα Πρότυπα ΕΠΑΛ.

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 για τα ΓΕΛ

Υπενθυμίζεται ότι οι σχολικές μονάδες λειτουργούν κατά τη θερινή περίοδο με εφημερίες μία ημέρα την εβδομάδα, ώστε να παρέχεται υποστήριξη σε μαθητές και γονείς που χρειάζονται βοήθεια σχετικά με τη διαδικασία των εγγραφών.

Το χρονοδιάγραμμα οριστικοποίησης των εγγραφών:

Οι μαθητές/τριες των ΕΠΑΛ ή οι κηδεμόνες τους, εφόσον είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους επικοινωνώντας με τη σχολική μονάδα που έχουν κατανεμηθεί, από την Παρασκευή 17-07-2026 έως και την Πέμπτη 23-07-2026.

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Για τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. από την Παρασκευή 10-07-2026. Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες τους, εφόσον είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους επικοινωνώντας με τη σχολική μονάδα που έχουν κατανεμηθεί, από την Παρασκευή 10-07-2026 έως και την Πέμπτη 16-07-2026.

Για τα ΓΕ.Λ. από την Τετάρτη 15-07-2026.

Η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών, όπου αυτή απαιτείται, είναι διαθέσιμη:

Για τα ΕΠΑ.Λ. 10-23/07/2026

Για τα Π.ΕΠΑ.Λ. 10-16/07/2026

Για τα ΓΕ.Λ. από τις 15/07/2026

Για να πληροφορηθείτε την ημέρα εφημερίας του σχολείου που σας ενδιαφέρει, πατήστε εδώ και αναζητήστε τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) στην οποία ανήκει.

Θα υπάρξει Β΄ φάση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων (κατ’ εξαίρεση εγγραφές) τον Σεπτέμβριο, πριν την έναρξη των μαθημάτων.