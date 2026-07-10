Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής μαθητών σε όλες τις τάξεις των Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Πρότυπων ΕΠΑΛ (Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2026-2027.
Εδώ θα δείτε τα αποτελέσματα για τις εγγραφές
Οι μαθητές και οι γονείς ή κηδεμόνες τους μπορούν να ενημερωθούν για την κατανομή των μαθητών μέσω της επιλογής «Οι αιτήσεις μου» στην πλατφόρμα των e-Εγγραφών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επεξεργασίας των αιτήσεων.
Οι ημερομηνίες ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων είναι:
- Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 για τα ΕΠΑΛ και τα Πρότυπα ΕΠΑΛ.
- Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 για τα ΓΕΛ
Υπενθυμίζεται ότι οι σχολικές μονάδες λειτουργούν κατά τη θερινή περίοδο με εφημερίες μία ημέρα την εβδομάδα, ώστε να παρέχεται υποστήριξη σε μαθητές και γονείς που χρειάζονται βοήθεια σχετικά με τη διαδικασία των εγγραφών.
Το χρονοδιάγραμμα οριστικοποίησης των εγγραφών:
Οι μαθητές/τριες των ΕΠΑΛ ή οι κηδεμόνες τους, εφόσον είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους επικοινωνώντας με τη σχολική μονάδα που έχουν κατανεμηθεί, από την Παρασκευή 17-07-2026 έως και την Πέμπτη 23-07-2026.
Για τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. από την Παρασκευή 10-07-2026. Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες τους, εφόσον είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους επικοινωνώντας με τη σχολική μονάδα που έχουν κατανεμηθεί, από την Παρασκευή 10-07-2026 έως και την Πέμπτη 16-07-2026.
Για τα ΓΕ.Λ. από την Τετάρτη 15-07-2026.
Η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών, όπου αυτή απαιτείται, είναι διαθέσιμη:
- Για τα ΕΠΑ.Λ. 10-23/07/2026
- Για τα Π.ΕΠΑ.Λ. 10-16/07/2026
- Για τα ΓΕ.Λ. από τις 15/07/2026
Για να πληροφορηθείτε την ημέρα εφημερίας του σχολείου που σας ενδιαφέρει, πατήστε εδώ και αναζητήστε τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) στην οποία ανήκει.
Θα υπάρξει Β΄ φάση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων (κατ’ εξαίρεση εγγραφές) τον Σεπτέμβριο, πριν την έναρξη των μαθημάτων.