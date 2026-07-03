Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Πώς διαμορφώνεται ο σχολικός χάρτης των ΕΠΑΛ από τον προσεχή Σεπτέμβρη.

Με αλλαγές θα εκκινήσει η σχολική χρονιά 2026-2027 για την δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση καθώς βάσει του νέου ΦΕΚ θα ιδρυθούν 9 ΕΠΑΛ ενώ θα καταργηθεί μόλις ένα. Ειδικότερα, ιδρύονται οι κάτωθι μονάδες

Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ίασμου, με έδρα τον Ίασμο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με τους παρακάτω τομείς: Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Πληροφορικής Διοίκησης και Οικονομίας

Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Καρλοβασίου, με έδρα το Καρλόβασι του Δήμου Δυτικής Σάμου, της Διεύθυνσης Δευ-τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-δευσης Βορείου Αιγαίου με τους παρακάτω τομείς: Πληροφορικής Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Διοίκησης και Οικονομίας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Βουργαρελίου, με έδρα το Βουργαρέλι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, της Διεύθυν-σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου με τους παρακάτω Τομείς: Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Πληροφορικής Διοίκησης και Οικονομίας Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Άνω Καλεντίνης, με έδρα την Άνω Καλεντίνη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου με τους παρακάτω Τομείς: Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Διοίκησης και Οικονομίας Πληροφορικής Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Λαγκαδά, με έδρα τον Λαγκαδά της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με τους παρακάτω Τομείς: Πληροφορικής Μηχανολογίας Διοίκησης και Οικονομίας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Χερσονήσου, με έδρα τις Γούρνες Πεδιάδας του Δήμου Χερ-σονήσου, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης με τους παρακάτω Τομείς: Διοίκησης και Οικονομίας Πληροφορικής Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Μυκόνου, με έδρα τη Μύκονο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλά-δων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου με τον παρακάτω Τομέα: Μηχανολογίας.

Τέλος προβλέπται η κατάργηση από το σχολικό έτος 2026-2027 του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ Γορτυνίας Αρκαδίας (Κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Α: 0341000) με έδρα τη Στεμνίτσα του Δήμου Γορτυνίας, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Αυτό είναι το ΦΕΚ

Ayt