Όσα πρέπει να γνωρίζουν γονείς και μαθητές για την ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής σε ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ., για το σχολικό έτος 2026-2027

Έως και τις 08 Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59, όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ή μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

«Κλείδωσε» η ημερομηνία αγιασμού για τη νέα σχολική χρονιά 2026 -2027

Σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό, ο καθιερωμένος αγιασμός για τη σχολική χρονιά 2026-2027 αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία οι μαθητές των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών, των Γυμνασίων και των Λυκείων θα επιστρέψουν στις σχολικές τους μονάδες μετά τη θερινή ανάπαυλα. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, η πρώτη ημέρα δεν περιλαμβάνει κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων. Οι μαθητές θα προσέλθουν στα σχολεία για την τελετή του αγιασμού, θα ενημερωθούν για τη λειτουργία του σχολείου, θα γνωρίσουν το πρόγραμμα των επόμενων ημερών και θα παραλάβουν τα σχολικά τους βιβλία.

Οι ακριβείς ώρες πραγματοποίησης του αγιασμού θα ανακοινωθούν από τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς ενδέχεται να διαφέρουν από σχολείο σε σχολείο. Σε γενικές γραμμές ο αγιασμός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τελείται το αργότερο μέχρι τις 9:15 ενώ η αντίστοιχη διαδικασία σε Γυμνάσια και Λύκεια γίνεται λίγο αργότερα ήτοι μέχρι τις 10:00. Αμέσως μετά τον αγιασμό, θα ακολουθηθεί η διαδικασία διανομής των βιβλίων της νέας χρονιάς

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στις σχολικές μονάδες από τις αρχές Σεπτεμβρίου και ειδικότερα την Τρίτη 1η του μήνα προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες υπηρεσιακές διαδικασίες, στην οργάνωση των τμημάτων και στην προετοιμασία για την υποδοχή των μαθητών. Το διάστημα που μεσολαβεί από την 1η Σεπτέμβρη μέχρι την έναρξη των μαθημάτων αξιοποιείται για την προετοιμασία των σχολικών μονάδων, την οργάνωση των τάξεων, τον προγραμματισμό του διδακτικού έργου και τη συμμετοχή σε απαραίτητες συνεδριάσεις και επιμορφωτικές δράσεις. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ομαλή επανεκκίνηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η καλύτερη προετοιμασία τόσο των σχολείων όσο και της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη νέα χρονιά.

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Η νέα σχολική χρονιά αναμένεται να ξεκινήσει με το ίδιο πλαίσιο λειτουργίας που ισχύει τα τελευταία χρόνια, ενώ οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας για τον αγιασμό, τη διανομή των βιβλίων και την έναρξη των μαθημάτων θα εκδοθούν προς το τέλος του καλοκαιριού. Για μαθητές και γονείς, η περίοδος που ακολουθεί είναι συνυφασμένη με την ξεκούραση και την ανασυγκρότηση μετά από μια απαιτητική χρονιά. Ωστόσο, η 11η Σεπτεμβρίου βρίσκεται ήδη στο εκπαιδευτικό ημερολόγιο ως η ημέρα επιστροφής στα θρανία και η αφετηρία της σχολικής χρονιάς 2026-2027. Μέχρι τότε, οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα έχουν μπροστά τους σχεδόν τρεις μήνες καλοκαιρινών διακοπών, πριν ακουστεί ξανά το πρώτο κουδούνι στα σχολεία όλης της χώρας και ξεκινήσει ένας νέος κύκλος μαθημάτων, εξετάσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.