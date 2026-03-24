Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη των εγγραφών.

Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει γονείς και κηδεμόνες ότι ανοίγει προσεχώς η εφαρμογή e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2026-2027, για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις των Δημόσιων ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ.

Οι γονείς πρέπει να:

Συμπληρώσουν δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις για κάθε μαθητή/τρια, διασφαλίζοντας ότι η διεύθυνση κατοικίας είναι σωστή και τα στοιχεία συμφωνούν με αυτά στο myschool.

Επιστρέψουν τις δηλώσεις στη σχολική μονάδα μέχρι 2 Απριλίου 2026, είτε με γνήσιο της υπογραφής είτε ηλεκτρονικά μέσω Gov.gr.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο των στοιχείων των κηδεμόνων (καρτέλα: Κηδεμόνας E-eggrafes), στην ακριβή ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας και στη διεύθυνση της κατοικίας του/της (οδός, αριθμός, δήμος, ταχυδρομικός κώδικας). Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη ώστε οι αιτήσεις για εγγραφή, ανανέωση ή μετεγγραφή να γίνουν ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις στο προσεχές διάστημα.

Οδηγίες για τους διευθυντές

Ενόψει της λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής των μαθητών/τριών στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη των Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.1, ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2026-2027, παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων που θα καταχωρηθούν στο πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) myschool, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα.

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων θα συγκεντρώσουν τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και, αφού γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και συμπληρώσουν τα στοιχεία στο ΠΣ myschool, αυτές θα τηρηθούν στο αρχείο. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής- ανανέωσης εγγραφής-μετεγγραφής στα Λύκεια, μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές, υπάρχει στο ΠΣ myschool καρτέλα «Κηδεμόνας E-eggrafes». Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει σελίδα «Μαζική ενημέρωση e-εγγραφές κηδεμόνων» (Μαθητές à Άλλες Λειτουργίες à Μαζική ενημέρωση e- εγγραφές κηδεμόνων), μέσω της οποίας μπορεί να γίνει μαζική ενημέρωση των στοιχείων (όνομα και επώνυμο) της καρτέλας «Κηδεμόνας E-eggrafes» δίνοντας τη δυνατότητα αντιγραφής των στοιχείων από τον πρώτο ή από τον δεύτερο κηδεμόνα για το σύνολο ή για επιλεγμένο πλήθος μαθητών, λειτουργικότητα ιδιαιτέρως χρήσιμη για τους/τις μαθητές/τριες της Γ΄ Γυμνασίου του τρέχοντος έτους.

Κατά συνέπεια, οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων, αφού ολοκληρώσουν την παραπάνω διαδικασία, θα πρέπει να ελέγξουν την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων στην καρτέλα «Κηδεμόνας E-eggrafes» και να διορθώσουν/συμπληρώσουν τα στοιχεία των κηδεμόνων των μαθητών/τριών, όπου χρειάζεται, σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων [π.χ. οι λατινικοί χαρακτήρες στο ΠΣ TaxisNet θα πρέπει να συμφωνούν με τα αντίστοιχα στοιχεία στην καρτέλα «Κηδεμόνας E-eggrafes» (Μαθητές –> Κατάλογος μαθητών —>Επεξεργασία στοιχείων μαθητή (γρανάζι) —> Κηδεμόνας E-eggrafes)].

Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και της έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής, θα αποσταλεί νεότερη εγκύκλιος.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων όπως αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στους δύο γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες είναι ανήλικοι/ες ή στους ίδιους/ες, αν είναι ενήλικοι/ες, την επισυναπτόμενη επιστολή και τις δύο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεις προς ενημέρωσή τους.