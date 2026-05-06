Το πρωτόκολλο διόρθωσης των βαθμολογητών των γραπτών των Πανελληνίων 2026.

Οι τελειόφοιτοι μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μετράνε και επίσημα αντίστροφα για την έναρξη των Πανελληνίων 2026. Η αυλαία της πανελλαδικής εξέτασης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανοίγει την Παρασκευή 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των ΓΕΛ με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα την Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου οι μαθητές θα συνεχίσουν την εξέτασή τους με τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι μαθητές των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ τη Δευτέρα 8 Ιουνίου σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομικά.

Οι Πανελλήνιες για τα ημερήσια και τα εσπερινά ΕΠΑΛ κάνουν «πρεμιέρα» το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ αντίστοιχα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα Ειδικά Μαθήματα:

των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο.

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30 λεπτά.

Πανελλήνιες 2026: Πότε και πώς γίνεται η βαθμολόγηση των γραπτών

Μετά το πέρας της εξεταστικής διαδικασίας ξεκινά η διαδικασία της βαθμολόγησης που γίνεται με αυστηρά οργανωμένο και ελεγχόμενο σύστημα, ώστε να διασφαλίζεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντικειμενικότητα στη διαδικασία καθώς προβλέπεται διπλή διόρθωση από δύο βαθμολογητές και σε περίπτωση σημαντικής διαφοράς προβλέπεται αναβαθμολόγηση ώστε να εξασφαλίζεται ο υποψήφιος και ότι δεν υπάρχει περιθώριο αδικίας αλλά ούτε και λάθους. Οι βαθμολογητές λαμβάνουν σαφείς οδηγίες πριν ξεκινήσουν την βαθμολόγηση. Ακολουθούν συγκεκριμένα αναλυτικά κριτήρια βαθμολόγησης για κάθε θέμα και δεν επιτρέπεται προσωπική κρίση πέρα από το πλαίσιο των οδηγιών.

Η βαθμολόγηση των γραπτών ξεκινά μετά την 12.00 μεσημβρινή της μεθεπόμενης ημέρας από αυτή, που πραγματοποιήθηκε η εξέταση του εκάστοτε μαθήματος. Με αυτό τον τρόπο, δίνεται ο αναγκαίος χρόνος για την παραλαβή από όλα τα Βαθμολογικά Κέντρα των διευκρινίσεων, που ενδεχομένως θα παρασχεθούν από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.). Τα γραπτά δοκίμια, πριν παραδοθούν στους βαθμολογητές, αναμειγνύονται τυχαία ενώπιον των μελών της επιτροπής, τοποθετούνται σε φακέλους ανά 30, παραδίδονται στους βαθμολογητές για την πρώτη βαθμολόγηση και στο βιβλίο χρέωσης καταγράφεται ο χρόνος παραλαβής των γραπτών και ο αριθμός τους. Το ελάχιστο όριο ανά βαθμολογητή είναι τουλάχιστον 60 δοκίμια. Κάθε γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές και η βαθμολόγησή του γίνεται από τον καθένα από αυτούς στην εκατοντάβαθμη κλίμακα (0-100). Ο βαθμός είναι στην εκατοντάβαθμη κλίμακα (0-100) με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός γραπτός βαθμός ανάγεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20) και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται.

*Η στρογγυλοποίηση των βαθμών στο ένα δεκαδικό ψηφίο γίνεται κατά τα γνωστά

Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του πρώτου δεκαδικά ψηφία.

Όπως επισημαίνεται στις οδηγίες που θα λάβουν «είναι απόλυτη ανάγκη ο κάθε βαθμολογητής να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ευθύνης του. Γι’ αυτό η κρίση του πρέπει να μείνει ανεπηρέαστη από τυχόν υποκειμενικά κριτήρια, να διαμορφώνεται με ψυχραιμία, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εξάρσεις απογοήτευσης ή ενθουσιασμού. Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων ότι τόσο η αυστηρότητα, όσο και η επιείκεια απομακρύνουν από την αντικειμενική αξιολόγηση που είναι ο θεμελιώδης στόχος. Η πλήρης ενημέρωση του βαθμολογητή στο περιεχόμενο των συγκεκριμένων θεμάτων είναι απαραίτητη για τη σωστή αποτίμηση της απάντησης. Τονίζεται, επίσης, ότι είναι αναγκαίο οι βαθμολογητές να έχουν υπόψη τους τις διατάξεις που αναφέρονται στην παραγωγή και επιλογή των θεμάτων, τι ζητείται και πώς αξιολογείται το κάθε θέμα ή ερώτηση.»

Πότε μπαίνει και τρίτος βαθμολογητής

Αν η διαφορά βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μονάδων, το γραπτό αναβαθμολογείται από τρίτο καθηγητή στην ίδια κλίμακα. Τελικός γραπτός βαθμός κάθε μαθήματος στην περίπτωση αναβαθμολόγησης, είναι το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων βαθμών.

Οι βαθμοί στα μαθήματα αρχικά ανάγονται σε εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου* και στη συνέχεια εισάγονται στον τύπο υπολογισμού των μορίων. H βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από δύο βαθμολογητές στην κλίμακα 1-100.

Με κόκκινο η πρώτη βαθμολόγηση, με πράσινο η δεύτερη

Η πρώτη βαθμολόγηση γίνεται με κόκκινο στυλό στην κλίμακα 0-100 με ακέραιους αριθμούς. Ο τελικός γραπτός βαθμός ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται. Αφού ο πρώτος βαθμολογητής ολοκληρώσει τη βαθμολόγηση και των 30 τετραδίων του φακέλου, επιστρέφει το φάκελο στη γραμματεία του Β.Κ. και ξεχρεώνεται από το βιβλίο χρέωσης. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε φάκελο, μέχρι να ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση των γραπτών κάθε μαθήματος. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης βαθμολόγησης, η επιτροπή του Β.Κ. ελέγχει κάθε τετράδιο για την αναγραφή της βαθμολογίας και επικολλά αδιαφανές αυτοκόλλητο στο βαθμό του Α' βαθμολογητή.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στη δεύτερη βαθμολόγηση. Ο δεύτερος βαθμολογητής σημειώνει με πράσινο στυλό ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες πάνω στο γραπτό και αναγράφει το βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία στον ειδικό χώρο και υπογράφει στην ειδική θέση του γραπτού. Όταν ολοκληρώσει τη διόρθωση των γραπτών τα παραδίδει στην επιτροπή του Β.Κ. Κατά την κατανομή των φακέλων στους δεύτερους βαθμολογητές, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να μη δοθεί ο ίδιος φάκελος στον καθηγητή, που τον χρεώθηκε σε πρώτη βαθμολόγηση. Για το λόγο αυτό στην πλάτη κάθε φακέλου αναγράφεται ο κωδικός κάθε βαθμολογητή. Η δεύτερη βαθμολόγηση είναι χρήσιμο να γίνεται, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε διαφορετικό χώρο από αυτόν που γίνεται η πρώτη βαθμολόγηση.

Πόσα γραπτά μπορεί να διορθώσει κάθε βαθμολογητής

Σημειώνεται ότι κάθε βαθμολογητής μπορεί να διορθώνει μέχρι τριακόσια (300) γραπτά για πρώτη βαθμολόγηση και μέχρι τριακόσια (300) γραπτά για δεύτερη βαθμολόγηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως έλλειψη επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει το μάθημα, και με αιτιολογημένη απόφαση του προέδρου του Β.Κ. μπορεί να επιτραπεί σε βαθμολογητές η βαθμολόγηση περισσότερων γραπτών για πρώτη και δεύτερη βαθμολόγηση.

Μετά το τέλος της διαδικασίας βαθμολόγησης, ελέγχου και ηλεκτρονικής καταχώρισης της βαθμολογίας, τα αποκόμματα παραμένουν στο σχολείο προέλευσης των υποψηφίων, ενώ τα στελέχη των γραπτών δοκιμίων φυλάσσονται στο Βαθμολογικό Κέντρο ή σε άλλο ασφαλή χώρο, που ορίζεται από τον Διευθυντή Δ.Ε. μέχρι τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους (2027), οπότε και καταστρέφονται.

Ποιοι εκπαιδευτικοί απαγορεύεται να συμμετέχουν ως βαθμολογητές

Δεν επιτρέπεται να μετέχει στην Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου με οποιαδήποτε ιδιότητα ή ως βαθμολογητής αναβαθμολογητής σε Β.Κ., όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο ή είναι σύζυγος υποψηφίου, τα γραπτά του οποίου βαθμολογούνται σ’ αυτό το Β.Κ. Δεν μπορεί να είναι Πρόεδρος Βαθμολογικού Κέντρου όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο ή είναι σύζυγος υποψηφίου που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων.