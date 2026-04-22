Στην τελική ευθεία για τις Πανελλήνιες 2026 βρίσκονται οι μαθητές της Γ’ Λυκείου, οι οποίοι εντείνουν τις επαναλήψεις και οργανώνουν πιο στοχευμένα το διάβασμά τους. Η περίοδος αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς δεν αφορά μόνο την κάλυψη της ύλης, αλλά κυρίως τη σωστή εμπέδωση και τη στρατηγική προσέγγιση των εξετάσεων. Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι ένα καλά δομημένο πρόγραμμα μελέτης μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η εναλλαγή ανάμεσα σε διάβασμα, επανάληψη και σύντομα διαλείμματα βοηθά στη διατήρηση της συγκέντρωσης, ενώ η συστηματική επανάληψη από νωρίς ενισχύει τη μνήμη και μειώνει το άγχος της τελευταίας στιγμής. Ιδιαίτερα χρήσιμη θεωρείται και η εξάσκηση μέσω τεστ προσομοίωσης, καθώς επιτρέπει στους υποψηφίους να εξοικειωθούν με την πίεση του χρόνου και το ύφος των θεμάτων.
Πανελλήνιες 2026: Πώς γίνεται η εξέταση της Ιστορίας
Στο μάθημα της Ιστορίας για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, η εξέταση έχει συγκεκριμένη δομή που απαιτεί τόσο γνώση όσο και κριτική σκέψη. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε δύο βασικές ενότητες θεμάτων, οι οποίες έχουν ισόποση βαρύτητα στη βαθμολογία. Για την εξέταση του μαθήματος «Ιστορία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, ισχύουν τα εξής:
1. Η Ιστορία ως μάθημα Προσανατολισμού, εξετάζεται με συνδυασμό ερωτήσεων, οι οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες.
α) Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται δύο θέματα που μπορούν να αναλύονται σε ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των υποψηφίων (ιστορικές έννοιες, ιστορικά γεγονότα, χρονολογίες, δράση ιστορικών προσώπων, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά φαινόμενα, κ.τ.λ.) και η κατανόησή τους.
β) Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο (2) τουλάχιστον θέματα που απαιτούν σύνθεση ιστορικών γνώσεων και κριτική ικανότητα (αξιολογήσεις ιστορικών γεγονότων ή ιστορικών προσώπων, ανάλυση αιτιών ή συνθηκών που συντέλεσαν στη διαμόρφωση και εξέλιξη σημαντικών ιστορικών φαινομένων κ.τ.λ.). Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους υποψηφίους σε φωτοτυπία. Το υλικό αυτό αφορά γραπτές ιστορικές πηγές, εικαστικά έργα, χάρτες, δια- γράμματα κ.τ.λ. που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία ή ως μέσα άντλησης στοιχείων για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων.
2. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους υποψηφίους γραπτώς.
Η επιτυχία στην Ιστορία, όπως και στα υπόλοιπα μαθήματα, εξαρτάται από την ισορροπία ανάμεσα στη γνώση και την ικανότητα ανάλυσης. Όσοι καταφέρουν να συνδυάσουν σωστή προετοιμασία, ψυχραιμία και καλή διαχείριση χρόνου, αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες για υψηλές επιδόσεις και την επίτευξη των στόχων τους.
Πανελλήνιες 2026: Dnews και Μεθοδικό συνεργάζονται και σας παρουσιάζουν προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στην Ιστορία
Το Dnews σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ δημοσιεύει προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων. Τα προτεινόμενα θέματα στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα λειτουργούν ως αφορμή για επανάληψη, αλλά και ως προσομοίωση των Εξετάσεων, βοηθώντας τους υποψηφίους να βελτιώνουν τον τρόπο γραφής τους και να αποκτούν την απαιτούμενη εμπειρία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.
Όλα τα προτεινόμενα θέματα είναι πρωτότυπα, προσεκτικά σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στο ύφος, τη δομή και το επίπεδο δυσκολίας των Πανελληνίων εξετάσεων. Η φιλοσοφία τους βασίζεται στην ουσιαστική προετοιμασία των μαθητών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τον τρόπο εξέτασης, να διαχειριστούν τον χρόνο τους αποτελεσματικά και να αξιολογήσουν ρεαλιστικά τις γνώσεις και τις αδυναμίες τους. Αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου που επιθυμούν να «δοκιμάσουν» τις δυνάμεις τους σε συνθήκες προσομοίωσης εξετάσεων, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους και βελτιώνοντας την απόδοσή τους μέσα από την εξάσκηση. Παράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα εντοπισμού κενών και στοχευμένης επανάληψης, στοιχεία απαραίτητα για μια επιτυχημένη πορεία προς τις εξετάσεις. Την ίδια στιγμή, αποτελούν ένα αξιόπιστο και ευέλικτο εργαλείο για τους καθηγητές, οι οποίοι μπορούν να τα αξιοποιήσουν στο πλαίσιο της επανάληψης, της αξιολόγησης και της προετοιμασίας των μαθητών τους. Η δομημένη παρουσίαση της ύλης και η ποικιλία θεμάτων διευκολύνουν την προσαρμογή τους στις ανάγκες κάθε τάξης και μαθητικού επιπέδου.
Επιπλέον, τα διαγωνίσματα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά και για τους γονείς, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική πορεία των παιδιών τους. Μέσα από αυτά, μπορούν να αποκτήσουν μια πιο σαφή εικόνα της προόδου, των απαιτήσεων της χρονιάς και των σημείων που χρειάζονται περισσότερη ενίσχυση, προσφέροντας έτσι ουσιαστική στήριξη σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και καθοριστική περίοδο, όπως είναι η Γ’ Λυκείου. Συνολικά, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό εργαλείο που συνδυάζει ποιότητα, αξιοπιστία και πρακτική αξία, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην προετοιμασία για τις Πανελλήνιες.
Από την πρεμιέρα των Πανελληνίων 2026, την Παρασκευή 29 Μαΐου, Dnews και Μεθοδικό ενώνουν για μια ακόμη φορά τις δυνάμεις τους και με την ανακοίνωση των θεμάτων θα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο τα θέματα που έπεσαν σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα και νωρίς το μεσημέρι θα δημοσιεύουμε τις απαντήσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα.
Σήμερα, μπορείτε να δείτε προτεινόμενα θέματα στην Ιστορία παρακάτω ενώ τις επόμενες μέρες θα «τσεκάρετε» τις γνώσεις σας σε όλα τα μαθήματα των φετινών εξετάσεων.
Τα προτεινόμενα θέματα και οι απαντήσεις στην Ιστορία