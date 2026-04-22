Παρά την επιτυχία Ανδρουλάκη στο Συνέδριο οι μετρήσεις μετά το Πάσχα δείχνουν άνοδο του πρώην πρωθυπουργού και περαιτέρω πτώση της Μαρίας Καρυστιανού.

Όταν ο Αλέξης Τσίπρας ερωτάται από συνομιλητές του για τα ποσοστά αποδοχής που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας πριν το Πάσχα φέρεται να απαντά με νόημα: «Μα οι δημοσκοπήσεις δεν μετρούν ακόμα εμένα. Μετρούν απλώς τη ...σκιά μου».

Ο πρώην πρωθυπουργός εννοεί προφανώς πως ο ίδιος δεν έχει ακόμα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του, δεν έχει παρουσιάσει τα στελέχη του ή το πρόγραμμά του, δεν έχει δώσει το παρών με καθημερινές εμφανίσεις στην πολιτική επικαιρότητα, δεν έχει ξεκινήσει περιοδείες και συναντήσεις με πολίτες κοκ. Και πως όταν συμβούν όλα αυτά θα εμφανίζει αύξηση της αποδοχής του στους πολίτες.

Ο συλλογισμός ακούγεται σωστός, αν και με την παρουσία του στην καθημερινή ζωή θα κρίνεται καθημερινά στο δύσκολο καμίνι των πολιτικών συγκρούσεων, όπου τίποτε δεν είναι δεδομένο.

Η «σκιά του Αλέξη» πάντως, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που διεξάγονται μετά το Πάσχα, από τις αρχές της εβδομάδας, και τις οποίες έχει υπόψη της η στήλη, δείχνουν πως δεν πάνε και άσχημα. Τουναντίον. Επειδή προφανώς άρχισε έστω και στο παρασκήνιο να κινείται περισσότερο -και επειδή το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί τουλάχιστον ακόμα, παρά την πλήρη επικράτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στο Συνέδριό του και την πολύ καλή εμφάνισή του στην προ ημερησίας στη Βουλή- οι εν εξελίξει μετρήσεις δείχνουν πως η αποδοχή του πρώην πρωθυπουργού αυξάνεται σημαντικά.

Απόδειξη; Δεν υπάρχει δημοσκόπος που να ισχυρίζεται πως η δεύτερη θέση έχει κριθεί υπέρ του ΠΑΣΟΚ. Ούτε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δημιουργεί ρεύμα υπέρ του, παρά τη φθορά της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού και παρότι η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός εμφανίζουν νέα φθορά.

Αντιθέτως, το ίδιο κοινή είναι η εντύπωση πως η Μαρία Καρυστιανού εξακολουθεί να χάνει από τη δυναμική που εμφάνιζε και η οποία από την ημέρα που ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος σημειώνει συνεχώς φθίνουσα πορεία, τουλάχιστον όσον αφορά στον πρωταγωνιστικό ρόλο που επιδιώκει να έχει.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η απόλυτα ορθή εικόνα για τα υπό ίδρυση κόμματα δεν μπορεί να υπάρξει πριν αυτά ανακοινωθούν επισήμως και δούμε τα πρόσωπα που τα στελεχώνουν, το πρόγραμμά τους, τις καθημερινές τους παρεμβάσεις κοκ.