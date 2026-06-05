Ο Άκης Πετρετζίκης ταξιδεύει σε Ελλάδα και Ευρώπη, δοκιμάζει αυθεντικές συνταγές, επισκέπτεται τοπικούς παραγωγούς και μας συστήνει τον γαστρονομικό πλούτο κάθε περιοχής.

H πιο νόστιμη ταξιδιωτική εκπομπή, το «Akis’ Food Tour», το υπέροχο γαστρονομικό ταξίδι του Άκη Πετρετζίκη, μας παίρνει μαζί του σε μια νέα αντισυμβατική γαστρονομική περιπέτεια. Η πιο νόστιμη ταξιδιωτική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης μας δίνει ραντεβού από το Αγρίνιο την Κυριακή 07 Ιουνίου στις 20:45 στον Alpha!

Ο Άκης Πετρετζίκης ταξιδεύει στο Αγρίνιο και γνωρίζει έναν τόπο με έντονη αγροτική παράδοση, δυνατή σχέση με την κτηνοτροφία και γεύσεις που συνδέονται με την καθημερινότητα των ανθρώπων του. Από τις παλιές καπναποθήκες και τα στέκια των ντόπιων μέχρι τις φάρμες, τα τυροκομεία και τη λίμνη Τριχωνίδα, το Αγρίνιο αποκαλύπτεται μέσα από την ιστορία, την παραγωγή και τα τραπέζια του.

Η περιήγηση ξεκινά με τον Δημήτρη και τον Σταύρο, δύο νέα παιδιά που γεννήθηκαν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή και προέρχονται από κτηνοτροφική οικογένεια Σαρακατσάνων. Μαζί με τον Άκη περπατούν στην πόλη και του δείχνουν σημεία που έχουν συνδεθεί με την ταυτότητά της: τις καπναποθήκες, τη λαχαναγορά, το Παπαστράτειο Πάρκο και την κεντρική πλατεία. Ακολουθεί μια γρήγορη στάση για μπουγάτσα στο Σερραϊκό, πριν ο Άκης βρεθεί σε ένα από τα πιο αγαπημένα στέκια των ντόπιων: το Στέκι. Η πινακίδα γράφει ψητοπωλείο-οινομαγειρείο, όμως οι περισσότεροι το ξέρουν ως πατσατζίδικο. Εκεί ο κύριος Χρήστος τον υποδέχεται σε ένα μαγαζί που ανοίγει από νωρίς το πρωί και σερβίρει πατσά, μοσχαροκεφαλή, γλώσσα, γαρδούμπα, προβατίνα και σούπες που κρατούν ζωντανή μια λαϊκή, βαθιά νόστιμη παράδοση.

Η συνέχεια φέρνει τον Άκη έξω από την πόλη, στη φάρμα των αδερφών Αλεξάκη. Εκεί στήνεται ένα μεγάλο τραπέζι γευσιγνωσίας με τυριά από δύο διαφορετικά τυροκομεία: πρόβεια τυριά από την οικογενειακή μονάδα των αδερφών και γραβιέρες, κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας, πεκορίνο και κεφαλοτύρι από τον Δημήτρη Πετράτο και την αδερφή του. Μέσα από τις δοκιμές, ο Άκης μαθαίνει γιατί η περιοχή φημίζεται τόσο για τα τυριά της και πώς το κλίμα, τα ζώα και η παράδοση δίνουν χαρακτήρα σε κάθε προϊόν.

Στον φούρνο του Θάνου Κονδύλη, που λειτουργεί από το 1901, ο Άκης βλέπει πώς φτιάχνεται πρόσφορο με προζύμι. Μαθαίνει για την ισχυρή παράδοση της περιοχής στο προζυμένιο ψωμί και δοκιμάζει να βάλει τη σφραγίδα στο ζυμάρι, σε μια διαδικασία που συνδέει την αρτοποιία με τα εκκλησιαστικά έθιμα και τη μνήμη μιας οικογένειας που μεγάλωσε μέσα στον φούρνο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η μέρα ολοκληρώνεται στην Κληματαριά του Αυλωνίτη, μια ταβέρνα - ψησταριά που λειτουργεί από τη δεκαετία του ’70, όπου ο Άκης δοκιμάζει πιάτα που οι ίδιοι οι ντόπιοι πρότειναν ξανά και ξανά: παϊδάκια, σουβλάκια και μπιφτέκι με φέτα. Ο Δημήτρης Αυλωνίτης του μιλά για την ιστορία του μαγαζιού, για τη μητέρα του και για τη συνέχεια μιας οικογενειακής κουζίνας που παραμένει σημείο αναφοράς για το Αγρίνιο.

Τη δεύτερη μέρα, το ταξίδι συνεχίζεται στην Αμφιλοχία. Ο Άκης συναντά τον Κοσμά από το παντοπωλείο «Ελληνίς», δοκιμάζει τοπικές γραβιέρες, κεφαλογραβιέρα και πεκορίνο, μαθαίνοντας τις διαφορές τους από ανθρώπους που γνωρίζουν καλά την τυροκομική παράδοση της περιοχής. Από εκεί, η διαδρομή περνά στη Μυρτιά, ένα όμορφο ημιορεινό χωριό κοντά στη λίμνη Τριχωνίδα. Στο παραδοσιακό καφενείο της κυρίας Αθανασίας, ο Άκης δοκιμάζει χορτόπιτα και κοκορέτσι, σε ένα μαγαζί που έχει την αίσθηση χωριού, οικογένειας και καθημερινού μεσημεριανού φαγητού.

Η λίμνη Τριχωνίδα, η μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδας, μπαίνει στο επίκεντρο με στάση στην ταβέρνα Μπίκας, που λειτουργεί από το 1950. Εκεί, η Γεωργία και ο γιος της Δημήτρης υποδέχονται τον Άκη και του ετοιμάζουν αθερίνα γλυκού νερού, δρομίτσα, γλανίδι και άλλους ψαρομεζέδες της λίμνης. Στην κουζίνα, η Γεωργία μοιράζεται την εμπειρία δεκαετιών, παλιές συνταγές και μικρά μυστικά που κάνουν το φαγητό της τόσο αγαπητό.

Το επεισόδιο κλείνει σε ένα κτήμα πάνω στη λίμνη Τριχωνίδα, με σούβλες, τοπικά προϊόντα, χορό και ένα μικρό γλέντι. Ο Άκης αποχαιρετά το Αγρίνιο με ελληνικό αρνί, κοκορέτσι, τυριά, ελιές, λάδι και ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους και τους χορούς του!

Ξεχωριστοί άνθρωποι, υπέροχες συνταγές και τοπία! Ένα επεισόδιο γεμάτο εικόνες, πρόσωπα και ιστορίες που μένουν μαζί σου πολύ μετά την τελευταία μπουκιά.

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