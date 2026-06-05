Νέα επεισόδια Δευτέρα και Τρίτη στις 20:50. Ποτέ η οικογενειακή ρουτίνα δεν προσέφερε τόσες ευκαιρίες για ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα, όσο κάθε νέο επεισόδιο της σειράς «Έχω παιδιά».

Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», επιστρέφει με νέα απολαυστικά επεισόδια τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Ιουνίου στις 20:50.

Αυτή την εβδομάδα, η Σάρα και ο Μιχάλης πασχίζουν να λύσουν μια σειρά από μπερδέματα στο Παγκράτι, ενώ παράλληλα επιστρατεύουν κάθε μέσο για να εμφυσήσουν περιβαλλοντική συνείδηση στα παιδιά τους. Την ίδια ώρα, ο Σταύρος ξεκινά έναν ανένδοτο ψηφιακό πόλεμο με τους αναγνώστες του Urbanic.

Ποτέ η οικογενειακή ρουτίνα δεν προσέφερε τόσες ευκαιρίες για ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα, όσο κάθε νέο επεισόδιο της σειράς «Έχω παιδιά».

«Έχω Παιδιά»: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια

Επεισόδιο 36 – «Μυστήρια» (Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 20:50)

Η Σάρα και ο Μιχάλης προσπαθούν να εξιχνιάσουν διάφορα μυστήρια που βρίσκουν στο σπίτι τους όταν επιστρέφουν από μία έξοδό τους. Στην πορεία, ανακαλύπτουν πως στην ιστορία εμπλέκονται συγγενείς και φίλοι, με τον καθένα τους να κρατά από ένα πολύτιμο στοιχείο για τη λύση του γρίφου.

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Επεισόδιο 37 – «Περιβάλλον» (Τρίτη 9 Ιουνίου στις 20:50)

Ένας «πράσινος» μαραθώνιος ξεκινά στο σπίτι της οικογένειας Πολίτη, με στόχο ο Τάσος και η Χαρά να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση. Την ίδια στιγμή στην Εκάλη, ο Έκτορας ενθουσιάζεται με τη νέα του μούσα, ενώ στο Urbanic ο Σταύρος ανοίγει μεγάλο διαδικτυακό μέτωπο με αναγνώστες που σχολιάζουν αρνητικά ένα άρθρο του Μιχάλη.