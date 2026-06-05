Ο Πάνος Μουζουράκης σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το «The 2Night Show».

Την Κυριακή 7 Ιουνίου στη 01:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Πάνο Μουζουράκη.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μιλά για τη διαδρομή του, που δεν είχε ούτε μία βαρετή στιγμή, για την πατρότητα, που του άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τον χρόνο, αλλά και για τα πεθερικά του, που αποτελούν στήριγμα στην καθημερινότητα των παιδιών.

Στη συνέχεια, εξομολογείται πως άφησε πίσω τις υπερβολές, τα ξενύχτια και τα μεθύσια, αποκαλύπτει τη μάχη του με τις φοβίες και τη σχέση του με την πραγματικότητα, ενώ μοιράζεται μία καθοριστική εμπειρία αυτοΰπνωσης, που άλλαξε τη σκέψη του.

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Τέλος, ο Πάνος Μουζουράκης αποκαλύπτει τα σχέδιά του για το φετινό καλοκαίρι, καθώς ετοιμάζεται για τη μεγάλη του περιοδεία με τίτλο «Τι Ωραίο» καλοκαίρι!, η οποία κάνει την επίσημη έναρξή της με μία μεγάλη, ξεσηκωτική συναυλία τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων!

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Για 10 η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου Κυριακή στη 01:00, Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.