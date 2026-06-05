Με ένα αναπάντεχο περιστατικό ήρθαν αντιμέτωποι ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη λίγο πριν υποδεχθούν στη ζωή τον γιο τους.

Από μέρα σε μέρα ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη θα υποδεχθούν στη ζωή το πρώτο τους παιδάκι, ωστόσο λίγο πριν από το ευτυχές γεγονός το ζευγάρι ήρθε αντιμέτωπο με ένα αναπάντεχο περιστατικό.

Συγκεκριμένα, οι δυο τους, καθώς περπατούσαν το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου στους δρόμους της Πετρούπολης, είχαν μία απρόσμενη συνάντηση με… αγριογούρουνα.

Ο Σάκης Κατσούλης απαθανάτισε τη στιγμή που το ζώο κατευθυνόταν προς το μέρος του με τη σύντροφό του να ακούγεται να λέει: «Μωρό μου έρχονται πάνω μας».

«Μη φοβάσαι» της απάντησε εκείνος λίγο πριν αντιληφθούν την παρουσία και δεύτερου αγριογούρουνου.

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Ο πρώην παίκτης του Survivor πρόσθεσε με χιούμορ στο στιγμιότυπο: «Το ζήσαμε και αυτό… Στα νυχτοπερπατήματα της Πετρούπολης αυτά μόνο… Λέτε να σημαίνει κάτι;».