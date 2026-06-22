Η απάντηση του Σάκη Κατσούλη σε αρνητικό σχόλιο που δέχθηκε από χρήστη των social media επειδή αναρτά φωτογραφίες με το νεογέννητο γιο του.

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν πριν από μερικές ημέρες ο Σάκης Κατσούλης και η σύντροφός του Μαριαλένα Ρουμελιώτη, αποκτώντας ένα μικρό αγοράκι.

Το ζευγάρι φαίνεται να διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους και συχνά δημοσιοποιούν στα social media στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους και ορισμένες από τις σκέψεις τους για το νεογέννητο γιο τους.

Παράλληλα, ύστερα από μία σύντομη περιπέτεια με την υγεία της Μαριαλένας Ρουμελιώτη, το ζευγάρι επιχειρεί να εντοπίσει τους νέους ρυθμούς της καθημερινότητάς του με τον γιο τους.

Πρόσφατα μάλιστα, ο Σάκης Κατσούλης, επέλεξε να δημοσιεύσει ένα ακόμη στιγμιότυπο στο Instagram στο οποίο απεικονίζεται να κρατά αγκαλιά των μερικών ημερών γιο του. Ωστόσο, δέχτηκε ένα αρνητικό σχόλιο από χρήστη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρώην παίκτης του Survivor, αποφάσισε να δώσει τη δική του απάντηση και αποκρύπτοντας το όνομα του σχολιαστή προχώρησε σε μία ιδιαίτερη ανάρτηση.

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Συγκεκριμένα, μέσω Instagram Story, δείχνει στους διαδικτυακούς του ακόλουθους το σχόλιο που δέχτηκε στο οποίο αναφέρεται: «Νούμερο, μερών είναι ο γιος σου και τον ανεβάζεις, απλώς διαγραφή να μην σε βλέπω αηδία».

Από την πλευρά του ο Σάκης Κατσούλης, επέλεξε να απαντήσει γράφοντας: «Ανάμεσα στα εκατοντάδες χιλιάδες υπέροχα μηνύματά σας με ευχές και υπέροχα συγκινητικά λόγια που ακόμη και μέχρι σήμερα προσπαθώ να απαντήσω και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, υπάρχει και αυτό το ένα και μοναδικό ενός «κυρίου» που μάλιστα δηλώνει επιχειρηματίας με βίλες… Το μόνο που θα του ευχηθώ είναι να έχει υγεία εκείνος και οικογένειά του… Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω!».