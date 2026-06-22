Η συγκινητική αναφορά του Snik στην κόρη του. Τι συμβολίζει το όνομα που θα της χαρίσει;

Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο Snik στις 4 Απριλίου του τρέχοντος έτους, με τη σύζυγό του, Μάρτα, να φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Ο γνωστός τράπερ, έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τη συγκίνηση που του προκαλούν οι νέες συνθήκες της ζωής του, σημειώνοντας μάλιστα ότι βρίσκεται «στα καλύτερά του».

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» αποκάλυψε το όνομα που αποφάσισαν με τη σύντροφό του να χαρίσουν στην κόρη του, εξηγώντας μάλιστα και τη σημασία πίσω από αυτό.

Όπως εξήγησε, το όνομα της μικρής είναι Μπόνι, σαν το άλμπουμ που φέρει την υπογραφή του, αλλά και λόγω του ζευγαριού «Μπόνι και Κλάιντ».

«Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πατέρας, είμαι στα καλύτερά μου. Έχω το μεγαλύτερο δώρο της ζωής, είμαι συγκινημένος που είμαι πατέρας», σημείωσε αρχικά ο τράπερ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην συνέχεια ρωτήθηκε για το πώς αισθάνεται σχετικά με το μεγάλωμα της κόρης του, με τον ίδιο να αναφέρει ότι θα ήθελε να ερωτηθεί ξανά όταν θα αρχίσει να υπάρχει μεταξύ τους λεκτική επικοινωνία:

«Προς το παρόν, να σου πω την αλήθεια, επειδή κοιμάται και τρώει μόνο, θέλω να μου ξανά κάνεις αυτή την ερώτηση σε τρεις – τέσσερις μήνες που θα μπορεί να μιλήσει λίγο. Ήδη χαμογελάει, αλλά νομίζω ότι θα είμαι ο πιο χαζομπαμπάς».

{https://www.instagram.com/p/DYFQbFUiC1H/?hl=el}

Όταν ρωτήθηκε για το όνομα της μικρής, απάντησε: «Μπόνι, θα τη λένε Μπόνι, σαν το άλμπουμ και από το ‘Μπόνι και Κλάιντ’. Της άρεσε πάρα πολύ της Μάρτα το όνομα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djffcqflp5z5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κλείνοντας δεν δίστασε να απαντήσει καταφατικά στο ερώτημα σχετικά με το αν θα ήθελε να τραγουδήσει στα μπουζούκια, ωστόσο δήλωσε ότι «δεν ενδιαφέρεται» για τα MAD VMA.