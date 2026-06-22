Η συγκινητική κίνηση της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα. Τι ζήτησαν από τους καλεσμένους του αντί για δώρα γάμου;

Σχεδόν ένας μήνας έχει περάσει από όταν η Αθηνά Οικονομάκου παντρεύτηκε υπό άκρα μυστικότητα τον σύντροφό της Μπρούνο Τσερέλα.

Το αγαπημένο ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα, και πλέον ετοιμάζει ένα γαμήλιο πάρτι για να γιορτάσουν την έναρξη της κοινής τους πορείας στη ζωή.

Οι νεόνυμφοι φαίνεται πως έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες για να υποδεχθούν στην Πάρο τους καλεσμένους τους, ζητώντας τους μάλιστα να σεβαστούν την επιθυμία τους και να μην δώσουν περαιτέρω πληροφορίες στη δημοσιότητα.

Εκείνο ωστόσο που καθιστά την ημέρα ακόμη πιο ξεχωριστή, είναι η πρωτοβουλία που πήρε το ζευγάρι για την εκδήλωση του γάμου τους.

Μέσα από το σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno», έγινε γνωστό ότι ζευγάρι ζήτησε από τους καλεσμένους τους να μην προσφέρουν δώρα γάμου.

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Αντίθετα, όποιος επιθυμεί έχει την ευκαιρία να συνδράμει οικονομικά σε διεθνή οργανισμό που ενισχύει παιδιά και νέους που μεγαλώνουν σε ευάλωτες κοινότητες.

Σκοπός της κίνησής τους, είναι να χρηματοδοτηθούν και να δημιουργηθούν έργα που αφορούν τον αθλητισμό και κέντρα απασχόλησης με σκοπό να δοθούν περαιτέρω ευκαιρίες για τους νέους μέσα από τον αθλητισμό.

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Όπως αποκάλυψε η Φαίη Σκορδά, η απόφαση του ζευγαριού μοιράστηκε στους καλεσμένους τους μέσω σχετικού μηνύματος.

Στο πρόσφατο παρελθόν, η Αθηνά Οικονομάκου, μιλώντας στις κάμερες τηλεοπτικών εκπομπών είχε αναφέρει ότι τον γάμο τους θέλησαν να τον κρατήσουν έξω από τα φώτα της δημοσιότητας και να τον απολαύσουν με τις οικογένειές τους.