Όλες οι λεπτομέρειες για το πάρτι που ετοιμάζει η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα.

Στην Πάρο με τις οικογένειές τους βρίσκονται τις τελευταίες ώρες η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα καθώς εκεί οργάνωσαν το πάρτι για να γιορτάσουν το γάμο τους και την κοινή τους ζωή που ξεκίνησε και επίσημα πριν από περίπου έναν μήνα.

Στις 16 Μαΐου, το ζευγάρι παντρεύτηκε στην Πλάκα, στην Αθήνα υπό άκρα μυστικότητα και σκοπός τους ήταν να απολαύσουν το μυστήριο έξω από τα φώτα τις δημοσιότητας τόσο οι ίδιοι όσο και τα κοντινά τους πρόσωπα που ήταν καλεσμένοι.

Παρ’ όλα αυτά, οι νιόπαντροι επέλεξαν να γιορτάσουν τη νέα τους ζωή οργανώνοντας ένα υπερπολυτελές πάρτι στην Πάρο, στο αγαπημένο τους νησί.

Μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» και το ρεπορτάζ της Έλενας Πολυκάρπου ήρθαν στο φως της δημοσιότητας ορισμένες άγνωστες, μέχρι τώρα, λεπτομέρειες σχετικά με το μενού και τους καλεσμένους του ζευγαριού.

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Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά στο φαγητό περιλαμβάνονται πιάτα με αστακό, γαρίδες, σούσι και γλυκά, ενώ το ζευγάρι μόλις εχθές δοκίμασε τα όσα θα προσφέρουν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι καλεσμένοι τους είναι περίπου 350 άτομα με τους περισσότερους να ταξιδεύουν για την Πάρο αύριο, Παρασκευή 26 Ιουνίου, ενώ θα φτάσουν και καλεσμένοι από το εξωτερικό, φίλοι του Μπρούνο Τσερέλα.

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Οι δυο τους νωρίτερα, απήλαυσαν τη μέρα τους και το μπάνιο τους σε παραλία του νησιού, ενώ μοιάζουν όλα έτοιμα για την ώρα που θα υποδεχθούν τους φίλους και τους γνωστούς τους. Τέλος, δεν έχει γίνει γνωστό αν θα πραγματοποιηθεί γάμος ή ανταλλαγή όρκων μεταξύ του ζευγαριού.