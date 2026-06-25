Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγιναν γονείς για δεύτερη φορά.

Με μία νέα φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram επέστρεψε η Αλεξάνδρα Νίκα στην οποία απεικονίζεται η ίδια παρέα με τα δύο της παιδιά να απολαμβάνουν τη βόλτα τους στο πάρκο.

Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, απέκτησαν την μικρή τους κόρη τη Δευτέρα 8 Ιουνίου και έκτοτε φαίνεται να προσπαθούν να βρουν τις νέες τους ισορροπίες απολαμβάνοντας στο πλευρό της κάθε τους στιγμή.

Από την πλευρά της, η νεαρή επιχειρηματίας αναρτά ορισμένα στιγμιότυπα από την ημέρα της.

Σήμερα, δημοσίευσε ένα νέο Instagram Story στο οποίο φαίνεται να κρατά στην αγκαλιά της τον μικρό Βασίλη και στο καρότσι να βρίσκεται η νεογέννητη κόρη της.

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Μάλιστα, πριν από μερικές μέρες δημοσίευσε μία φωτογραφία με τη μικρή και τη μητέρα της, κάνοντας γνωστό ότι θα χαρίσει το όνομά της. Έτσι, το κορίτσι θα πάρει το όνομα Μιράντα.

Το ζευγάρι, έγιναν γονείς για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2024, χαρίζοντάς του το όνομα Βασίλης, το όνομα του μπαμπά του Κωνσταντίνου Αργυρού.