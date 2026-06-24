Πώς απάντησε ο παρουσιαστής στο ενδεχόμενο να υποδυθεί τον κεντρικό ρόλο στην νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή.

Ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου στον αέρα της εκπομπής «Το πρωινό», όταν ο Γιώργος Λιάγκας αντίκρισε το πρόσωπό του σε φωτογραφία υποδυόμενος τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.

Η συζήτηση ξεκίνησε καθώς ο Γιάννης Σμαραγδή παραχώρησε ορισμένες δηλώσεις στον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα.

Πριν ωστόσο προβληθούν στην εκπομπή, παρουσιάστηκε η σχετική φωτογραφία με τον Γιώργο Λιάγκα ντυμένο Κολοκοτρώνη, μία εικόνα η οποία δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο παρουσιαστής αντικρίζοντας τον εαυτό του ξέσπασε σε γέλια δηλώνοντας παράλληλα: «Νομίζω ο Παπαφλέσσας είμαι εδώ… Δεν μου το έχει προτείνει ο Σμαραγδής. Αν δεν ήμουν παρουσιαστής και ήμουν ηθοποιός ή είχα ταλέντο στην ηθοποιία, θα ήταν μεγάλη μου τιμή… Για πλάκα θα έκανα τον Κολοκοτρώνη. Εύκολα. Θα έχω το χρόνο να το κάνω…».

Από την πλευρά του ο Γιάννης Σμαραγδής όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της νέας του ταινίας, ανέφερε: «Δεν θέλει ο να το κάνει. Άμα δεν θέλει κάτι, τελειώνει. Να σου πω κάτι για το Γιώργο; Έχει αγαθή ψυχή, είναι παιδική η ψυχή του. Μπορεί να μπει στην ψυχολογία του άλλου ανθρώπου…».

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Νωρίτερα μέσα στη μέρα, ο παρουσιαστής είχε δημοσιεύσει την ίδια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, καλώντας τον Γιάννη Σμαραγδή με του παραχωρήσει το ρόλο.

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«Ψάχνοντας νέα καριέρα… Κε Σμαραγδή;;;;;;;; Το ΑΙ κάνει θαύματα», έγραψε στη σχετική λεζάντα.