Ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου στον αέρα της εκπομπής «Το πρωινό», όταν ο Γιώργος Λιάγκας αντίκρισε το πρόσωπό του σε φωτογραφία υποδυόμενος τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
Η συζήτηση ξεκίνησε καθώς ο Γιάννης Σμαραγδή παραχώρησε ορισμένες δηλώσεις στον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα.
Πριν ωστόσο προβληθούν στην εκπομπή, παρουσιάστηκε η σχετική φωτογραφία με τον Γιώργο Λιάγκα ντυμένο Κολοκοτρώνη, μία εικόνα η οποία δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.
Ο παρουσιαστής αντικρίζοντας τον εαυτό του ξέσπασε σε γέλια δηλώνοντας παράλληλα: «Νομίζω ο Παπαφλέσσας είμαι εδώ… Δεν μου το έχει προτείνει ο Σμαραγδής. Αν δεν ήμουν παρουσιαστής και ήμουν ηθοποιός ή είχα ταλέντο στην ηθοποιία, θα ήταν μεγάλη μου τιμή… Για πλάκα θα έκανα τον Κολοκοτρώνη. Εύκολα. Θα έχω το χρόνο να το κάνω…».
Από την πλευρά του ο Γιάννης Σμαραγδής όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της νέας του ταινίας, ανέφερε: «Δεν θέλει ο να το κάνει. Άμα δεν θέλει κάτι, τελειώνει. Να σου πω κάτι για το Γιώργο; Έχει αγαθή ψυχή, είναι παιδική η ψυχή του. Μπορεί να μπει στην ψυχολογία του άλλου ανθρώπου…».
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Νωρίτερα μέσα στη μέρα, ο παρουσιαστής είχε δημοσιεύσει την ίδια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, καλώντας τον Γιάννη Σμαραγδή με του παραχωρήσει το ρόλο.
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«Ψάχνοντας νέα καριέρα… Κε Σμαραγδή;;;;;;;; Το ΑΙ κάνει θαύματα», έγραψε στη σχετική λεζάντα.