Ο Akylas ξεκίνησε την καλοκαιρινή του περιοδεία από τη Θεσσαλονίκη.

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο Akylas προκειμένου να παραχωρήσει την συναυλία για την καλοκαιρινή του περιοδεία και με αφορμή την παρουσία του εκεί παραχώρησε ορισμένες δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό».

Στο σχετικό απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου, ο 27 καλλιτέχνης, μίλησε για το τραγούδι «Ferto» με το οποίο έγινε ευρέως γνωστός λόγω της συμμετοχής του στη Eurovision, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο τον έχει επηρεάσει η δημοσιότητα που έχει λάβει τους τελευταίους μήνες.

Αρχικά, μίλησε για τα δύο βραβεία που κέρδισε στα πλαίσια του MAD VMA: «Ήταν μεγάλη τιμή για εμένα. Το ένα ήταν viral τραγουδιού για το ‘Ferto’ και βγάζει νόημα γιατί έγινε χαμός με το ‘Ferto’. Οι έλληνες το αγάπησαν πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και για εμένα θα είναι πάντα χαραγμένο στην καρδιά μου, γιατί μου άλλαξε όλη τη ζωή», εξήγησε αρχικά.

Και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην δημοσιότητα και τον τρόπο που τον έχει επηρεάσει: «Δεν το έχω αφήσει να με επηρεάσει κάπου. Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που γύρισα από τη Eurovision ξεκίνησα αμέσως δουλειά. Δεν έχω βγει να πιω ένα ποτό ας πούμε, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που δουλεύω».

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Τέλος, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το αν ασχολείται ο ίδιος με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους προσωπικούς του λογαριασμούς. Όπως εξήγησε, προσπαθεί να απαντάει στα περισσότερα σχόλια που λαμβάνει, αποφεύγοντας ωστόσο να ασχολείται με τα κακοπροαίρετα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν τον επηρεάζουν: «Προσπαθώ όσο μπορώ να απαντά. Στεναχωριέμαι να μην απαντήσω. Τα καυστικά σχόλια δεν θα τα απαντήσω τόσο, αλλά τα μηνύματα αγάπης θα τρέξω να τα απαντήσω, κακοπροαίρετα σχόλια δεν θα απαντήσω. Κάποιες φορές έχει τύχει να με επηρεάσουν ψυχολογικά», εξήγησε.

Κλείνοντας δήλωσε ότι θα ήταν τιμή του να βρεθεί σε πίστα νυχτερινού μαγαζιού σε σχήμα με γνωστούς καλλιτέχνες, αναφέροντας χαρακτηριστικά τον Γιώργο Μαζωνάκη, την Άννα Βίσση και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.