Η Χριστίνα Λαμπίρη μίλησε για το ενδεχόμενο της τηλεοπτικής της επιστροφής.

Συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» παραχώρησε η Χριστίνα Λαμπίρη και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε για την απόφασή της να απομακρυνθεί από το τηλεοπτικό γυαλί και την μικρή οθόνη, δηλώνοντας ότι για όλη την επόμενη χρονιά αισθανόταν πιο ελεύθερη από ποτέ.

Απαντώντας στη σχετική ερώτηση, ανέφερε: «Η επόμενη χρονιά, όχι η επόμενη ημέρα. Ένιωσα τόσο ελεύθερη. Νομίζω είχα πριν από τα 20 να νιώσω τόσο ελεύθερη. Έβαλα τον εαυτό που στη θέση των συναδέλφων και είπα ‘αν αυτή τη στιγμή είχα ραντεβού να κάνω φωτογράφιση’ και εκείνη τη στιγμή με πιάνει πανικός. Υπήρχαν στιγμές που μου έλειπε. Πάντα μου έλειπε. Τα έβαζα στη ζυγαριά και κέρδιζε πάντα η επιλογή μου».

Παράλληλα, τόνισε ότι θα γυρνούσε στα τηλεοπτικά πλατό με την προϋπόθεση ότι θα αναλάμβανε κάποια εκπομπή, ωστόσο είναι αντίθετη με τον τρόπο που πλέον παρουσιάζονται τα project:

«Η βασική προϋπόθεση για να επιστρέψω στην τηλεόραση είναι να έχω κάποια πρόταση… Υπάρχουν προϋποθέσεις. Δεν γυρίζεις απλά για να γυρίσεις μετά από τόσα χρόνια, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Τώρα, ο κόσμος έχει μία σχετικά καλή ανάμνηση από εμένα και αυτό είναι όμορφο. Δεν θα ήθελα να επιστρέψω μόνο για να πω ότι γύρισα στη δουλειά μου, να μην πάει καλά και να βρεθώ χωρίς εκπομπή, γιατί τώρα έχω καταλάβει ότι αν κάτι δεν πάει καλά, κόβεται αέρα, και να λένε ‘την κακομοίρα, δεν καθόταν στ’ αυγά της;’».

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Όπως μάλιστα εξήγησε η τηλεόραση που θα ήθελε να κάνει αφορά ένα «παλαιότερο» μοντέλο που πλέον δεν εκπροσωπείτε. Τόνισε ότι την ενδιαφέρει το ζωντανό ρεπορτάζ και όχι η αναπαραγωγή και ο απλός σχολιασμός: «Θα έκανα ίσως μία παλιά τηλεόραση… Καθαρά ψυχαγωγία. Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι ότι τώρα ας πούμε εγώ σου δίνω μία συνέντευξη, εσείς θα σχολιάσετε και βγαίνει μία άλλη εκπομπή και κρίνει εσάς που κρίνατε εμένα… Κάπως έτσι καταλήγουν να τσακώνονται μεταξύ τους», εξήγησε μεταξύ άλλων.

Κλείνοντας, αποκάλυψε ότι θα ήθελε να αναλάβει μία εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό της ΕΡΤ: «Είναι ο καημός μου να κάνω εκπομπή στην ΕΡΤ. Δεν μου έχει κάτσει…».

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