Το σχόλιο της Κατερίνας Καινούργιου για τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» και την Μαρία Μπακοδήμου.

Περίοδο αλλαγών φαίνεται πως διανύουν οι περισσότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί, καθώς κλείνει η φετινή σεζόν και αρχίζει να διαμορφώνεται το πρόγραμμα της επόμενης. Ένα από τα project που έχει έρθει στο προσκήνιο είναι ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» που φέτος παρουσίαζε η Μαρία Μπακοδήμου.

Τις τελευταίες ημέρες έχει απασχολήσει το όνομα της παρουσιάστριας καθώς λέγεται ότι δεν θα βρίσκεται στο τιμόνι της παρουσίασης με την νέα τηλεοπτική σεζόν, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί οτιδήποτε μέχρι στιγμής από τον σταθμό του ΟΡΕΝ.

Το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου, μέσα από το ρεπορτάζ της Έλενας Πολυκάρπου και την εκπομπή «Super Κατερίνα», έγινε γνωστό ότι έρχονται αλλαγές που αφορούν τόσο την παρουσίαση όσο και τη ροή του παιχνιδιού.

Συγκεκριμένα, οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τον Τάσο Τρύφωνος, τον προκάτοχο της παρουσίασης του «Κρίκου», να βρίσκεται και πάλι σε συζητήσεις για να αναλάβει το project. Παράλληλα, υπάρχει σκέψη για την αλλαγή στην ώρα προβολής του παιχνιδιού.

Η Κατερίνα Καινούργιου, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να αλλάξει ο παρουσιαστής και μιλώντας για την Μαρία Μπακοδήμου, δήλωσε: «Θα σου πω τι νιώθω από αυτό που παρακολούθησα. Η Μαρία (σ.σ Μπακοδήμου), είναι μία καταπληκτική παρουσιάστρια, εξαιρετική. Έχει παρουσιάσει πάρα πολλά project, αλλά σαν αυτό… Μου φάνηκε λίγο ‘έξω από τα νερά της’. Κάτι δεν μου κούμπωνε. Μπορεί και η ίδια… Δεν ξέρω. Κάτι δεν… Ενώ ο Τρύφωνος…».

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Παρ’ όλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό από το κανάλι αν πρόκειται να γίνουν αλλαγές ή όχι και το κατά πόσο θα αλλάξει η ροή του παιχνιδιού και η παρουσίαση.