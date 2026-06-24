Αυλαία έριξε το βράδυ της Τρίτης η σειρά του Alpha, «Άγιος Έρωτας».

Μετά από δύο χρόνια η σειρά του Alpha, «Άγιος Έρωτας», έφτασε στο τέλος της χαρίζοντας ένα καθηλωτικό επεισόδιο στους τηλεθεατές που την αγάπησαν.

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, ο τηλεοπτικός πάτερ Νικόλαος, λίγες ώρες μετά το ανατρεπτικό φινάλε, θέλησε να μοιραστεί μερικές από τις σκέψεις του με τους διαδικτυακούς φίλους, κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στα όσα έζησε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Στην ανάρτηση που έκανε το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου, μίλησε με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια τόσο για τον ρόλο του όσο και για τους συναδέλφους τους, λέγοντας ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όσους στήριξαν τη σειρά.

«Άγιος Έρωτας» - Η συγκινητική ανάρτηση του πρωταγωνιστή

«Δύο χρόνια πριν, ξεκίνησε ένα ταξίδι που κανείς μας δεν ήξερε πού θα οδηγήσει. Ένας άνθρωπος που βρέθηκε πολλές φορές αντιμέτωπος με το σκοτάδι, με τα λάθη, τις αμφιβολίες και τις πληγές του, αναζητώντας πεισματικά έναν δρόμο προς το φως», έγραψε αρχικά.

Παράλληλα, αποχαιρέτησε τον «Πάτερ Νικόλαο» μιλώντας για τα μαθήματα που του χάρισε ο χαρακτήρας: «Σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα Νικόλαο με ευγνωμοσύνη. Για όσα μου χάρισε ως ρόλος, για όσα με δίδαξε ως άνθρωπο και για όσα μοιραστήκαμε μαζί σας αυτά τα δύο χρόνια».

Ακόμα, στη λεζάντα της δημοσίευσής του, θέλησε να ευχαριστήσει τους συνεργάτες και το κοινό αναφέροντας ονομαστικά ορισμένους από αυτούς: «Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους ανθρώπους που βρέθηκαν μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Τους συναδέλφους μου, τους σκηνοθέτες, τους τεχνικούς, τους ανθρώπους της παραγωγής και όλους όσοι εργάστηκαν με αφοσίωση για να γεννηθεί και να ταξιδέψει αυτή η ιστορία μέχρι τα σπίτια σας.

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Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον σεναριογράφο μας Άγγελο Χασάπογλου με όλη του την ομάδα Σταύρος Βιβή Ελβίνα Γιώργος Φώφη, που δημιούργησαν έναν ήρωα με τόσο βάθος και ψυχή.

Τον σκηνοθέτη μας Πιέρο Ανδρακάκο @pierrosandrakakos για την εμπιστοσύνη, την καθοδήγηση και τη διαρκή του στήριξη. Τον Στέφανο Κορκολή @stefanoskorkolis_official για την υπέροχη μουσική του και για την τιμή που μου έκανε να τραγουδήσει μετά από χρόνια δύο τραγούδια αποκλειστικά για το ταξίδι του πατέρα Νικόλαου».

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Τέλος, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα σε όσους τον ακολούθησαν στο ταξίδι του ρόλου του: «Πάνω απ’ όλα όμως θέλω να ευχαριστήσω εσάς. Για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και τη συγκίνηση που μας χαρίσατε. Γιατί αυτό που ξεκίνησε ως μια ιστορία, έγινε τελικά μια συνάντηση. Και η μεγαλύτερη δικαίωση για έναν καλλιτέχνη είναι να βλέπει κάτι που πίστεψε βαθιά να βρίσκει θέση στις καρδιές των ανθρώπων.

Γιατί στο τέλος της ημέρας κανείς δεν βγαίνει αλώβητος από τη ζωή. Όλοι χάνουμε κάτι, όλοι πληγωνόμαστε, όλοι αμφιβάλλουμε. Ίσως η μεγαλύτερη δικαίωση να είναι να συνεχίζεις να αγαπάς, να πιστεύεις και να προχωράς, χωρίς να αφήσεις το σκοτάδι να σε κάνει ίδιο με αυτό.

Ο πατέρας Νικόλαος ολοκληρώνει το ταξίδι του. Εγώ κρατώ το φως που άφησε πίσω του.

Με αγάπη και ευγνωμοσύνη,

Δημήτρης Γκοτσόπουλος».