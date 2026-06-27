Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική. Έχει φωτιά και στη Ναύπακτο.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά τώρα σε Βοιωτία και Ναύπακτο.

Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Αγιος Βασίλειος Βοιωτίας, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών λόγω δασικής πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Θήβας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Στη συνέχει ξέσπασε φωτιά στην Πέτρα Βοιωτίας και εστάλη μήνυμα και εκεί. «Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πέτρα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Λειβαδια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» γράφει το μήνυμα.

{https://x.com/112Greece/status/2070837724035100854}

Επίσης, πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας, στην Αιτωλοακαρνανία. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

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Πού υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο

Σημειώνεται ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), σε πολλά μέρη της στερεάς και νησιωτικής Ελλάδας προβλέπεται και για αύριο, Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 3) προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Το Πυροσβεστικό Σώμα και το σύνολο του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αυξημένης επιφυλακής.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.