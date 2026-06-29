Aνατροπές και εκπλήξεις στις Βάσεις 2026 φέρνουν οι βαθμολογίες σε Φυσική, Βιολογία και Αρχαία - Πού θα κινηθούν τα μόρια σε 246 δημοφιλείς Σχολές.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων έχει δώσει μια σαφή εικόνα για το πώς θα κινηθούν οι Βάσεις 2026 καθώς συνδυαστικά με τα στατιστικά στοιχεία οι εκπαιδευτικοί αναλυτές έχουν ήδη προχωρήσει σε μια ασφαλή εκτίμηση των μορίων εισαγωγής και των αυυξομειώσεων που αναμένονται. Αν και η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί μετά την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι τέσσερις επιστημονικοί τομείς θα κινηθούν με εντελώς διαφορετικές ταχύτητες.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, όπου οι εξαιρετικές επιδόσεις στη Φυσική και η σημαντική βελτίωση στα Μαθηματικά δημιουργούν συνθήκες θεαματικής ανόδου των βάσεων. Οι υψηλόβαθμες Πολυτεχνικές σχολές αναμένεται να καταγράψουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις της τελευταίας πενταετίας, με αρκετά τμήματα να εμφανίζουν άνοδο που προσεγγίζει ή ακόμη και ξεπερνά τα 1.000 μόρια.

Σύμφωνα με το μοντέλο εκτίμησης, οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών του ΕΜΠ εκτιμάται ότι θα κινηθούν από τα 18.390 στα περίπου 19.430 μόρια (+1.040), ενώ αντίστοιχες αυξήσεις προβλέπονται για τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς του ΑΠΘ (+1.000), τους Ναυπηγούς Μηχανολόγους του ΕΜΠ (+1.000), τους Μηχανολόγους και Αεροναυπηγούς Μηχανικούς της Πάτρας (+980), αλλά και για αρκετά ακόμη πολυτεχνικά τμήματα της χώρας. Η συνολική μέση άνοδος του πεδίου εκτιμάται περίπου στα 860 μόρια, γεγονός που καθιστά το 2ο Πεδίο τον μεγάλο πρωταγωνιστή των φετινών βάσεων σημειώνει ο εκπαιδευτικός αναλυτής Κωνσταντίνος Παπαγιαννούλης.

Τα τερτίπια των Βάσεων 2026 - Η πρώτη αποτίμηση

Μέσω του Dnews παρουσιάζει έναν πλήρη οδηγό με το πώς θα κινηθούν οι βάσεις εισαγωγής στα 4 επιστημονικά πεδία επεξηγώντας αναλυτικά ποια μαθήματα «κόστισαν» φέτος στους υποψηφίους και η επίδρασή τους θα γίνει εμφανείς στο «κυνήγι» των μορίων για την εισαγωγή στις δημοφιλείς Σχολές που κάθε χρόνο μονοπωλούν το ενδιαφέρον.

Σε μια πρώτη ανάγνωση μπορούμε να πούμε ότι ανοδικά αναμένεται να κινηθεί και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο, χωρίς όμως την ένταση που καταγράφεται στις Πολυτεχνικές σχολές. Η πολύ καλή εικόνα στη Φυσική ενισχύει τις βάσεις, όμως οι χαμηλότερες επιδόσεις στη Βιολογία και στη Χημεία λειτουργούν ως αντίβαρο. Έτσι, οι Ιατρικές σχολές εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν αυξήσεις της τάξης των 300 έως 400 μορίων. Η Ιατρική Αθήνας προβλέπεται να διαμορφωθεί περίπου στα 19.180 μόρια, η Ιατρική Θεσσαλονίκης στα 18.960, η Ιατρική Πάτρας στα 18.770 και η Ιατρική Ιωαννίνων στα 18.560 μόρια. Θετική πορεία αναμένεται επίσης για τις Οδοντιατρικές, τις Φαρμακευτικές και τις περισσότερες σχολές Υγείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο η εικόνα είναι διαφορετική. Η σημαντική πτώση στις επιδόσεις των Αρχαίων Ελληνικών υπερισχύει της βελτίωσης στα Λατινικά και της μικρής ανόδου στη Νεοελληνική Γλώσσα, οδηγώντας σε ήπια πτώση των βάσεων. Οι Νομικές σχολές εκτιμάται ότι θα χάσουν από 80 έως 140 μόρια. Η Νομική Αθήνας αναμένεται να κινηθεί κοντά στα 17.790 μόρια, η Νομική Θεσσαλονίκης στα 17.140 και η Νομική Κομοτηνής στα 16.640 μόρια. Αντίστοιχα, μικρές απώλειες προβλέπονται και για τα τμήματα Ψυχολογίας. Καθοδική εκτιμάται ότι θα είναι η πορεία και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των υποψηφίων. Η έντονη πτώση στις επιδόσεις της Οικονομίας υπερκαλύπτει τη βελτίωση στα Μαθηματικά και στην Πληροφορική, οδηγώντας τις περισσότερες Οικονομικές και Διοικητικές σχολές σε μείωση από περίπου 200 έως 400 μόρια. Σε κάθε περίπτωση βέβαιαι επισημαίνεται ότι ο τελικός παράγοντας που μπορεί να διαφοροποιήσει την εικόνα είναι οι επιλογές των ίδιων των υποψηφίων κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, γεγονός που σημαίνει ότι οι εκτιμήσεις αποτελούν τάση και όχι οριστικό αποτέλεσμα.

1ο Επιστημονικό Πεδίο – Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές

Η συνολική εικόνα του 1ου πεδίου δείχνει μεταβολή του ενδεικτικού μέσου όρου από 11,22 σε 11,14 (-0,08 μονάδες στην κλίμακα 0–20). Στο μοντέλο εκτίμησης βάσεων, η μέση μεταβολή των τμημάτων του πεδίου διαμορφώνεται περίπου σε -93 μόρια, δηλαδή -0,84%.

Πώς έγραψαν οι υποψήφιοι στα μαθήματα

Ο ενδεικτικός μέσος όρος του πεδίου κινείται από 11,22 σε 11,14. Πρόκειται για καθοδική ή οριακά καθοδική βαθμολογική μεταβολή, η οποία περιορίζει τις ανοδικές προσδοκίες. Στο 1ο πεδίο η εικόνα των προσελθόντων δείχνει υποχώρηση. Οι υποψήφιοι στα βασικά μαθήματα προσανατολισμού μειώνονται κατά περίπου 2,9%. Αυτό δεν αποδεικνύει ατομική μετακίνηση συγκεκριμένων μαθητών προς άλλο πεδίο, δείχνει όμως χαμηλότερη συνολική πίεση ζήτησης στο πεδίο.

Στο 1ο πεδίο, η μεταβολή των μορίων καθορίζεται κυρίως από τη μεγάλη πτώση στα Αρχαία Ελληνικά (-166 μόρια), η οποία αποτελεί τον βασικό παράγοντα που τραβά τις βάσεις προς τα κάτω. Τα Λατινικά (+65 μόρια) λειτουργούν ως μερική αντιστάθμιση, ενώ η Νεοελληνική Γλώσσα (+17 μόρια) και η Ιστορία (+3 μόρια) έχουν πολύ μικρή θετική επίδραση, χωρίς να αλλάζουν τη συνολική εικόνα. Έτσι, προκύπτει μια καθαρά ήπια πτωτική τάση, καθώς η αρνητική επίδραση των Αρχαίων υπερισχύει των υπόλοιπων μαθημάτων. Σε επίπεδο σχολών υψηλής ζήτησης, οι μεταβολές είναι μικρές και σχετικά ομοιόμορφες. Η Νομική Αθήνας (17.875 → 17.790), η Νομική Θεσσαλονίκης (17.280 → 17.140), η Νομική Κομοτηνής (16.725 → 16.640), καθώς και τα τμήματα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ (17.475 → 17.370), της Θεσσαλονίκης (17.150 → 17.050), του Παντείου (17.100 → 17.030) και της ΣΣΑΣ (18.155 → 18.060), εμφανίζουν πτώση της τάξης των περίπου 70 έως 140 μορίων. Η εικόνα δείχνει σταθερότητα στη δομή της ζήτησης, χωρίς έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ των τμημάτων. Παράλληλα, η μείωση του αριθμού των υποψηφίων κατά περίπου 2,9% (από ~19.523 σε ~18.961) ενισχύει ελαφρά την πτωτική τάση, χωρίς όμως να δημιουργεί απότομες μεταβολές. Συνολικά, το 1ο πεδίο παρουσιάζει μια ήπια καθοδική πορεία, όπου η επίδραση των Αρχαίων είναι καθοριστική και οι υψηλόβαθμες σχολές ακολουθούν μια σταθερή, ελεγχόμενη υποχώρηση.

2o Eπιστημονικό Πεδίο - «Έκρηξη» μορίων και ράλι ανόδου στις βάσεις εισαγωγής

Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές και Τεχνολογικές Σπουδές), η συνολική εικόνα δείχνει καθαρά ανοδική τάση, καθώς ο ενδεικτικός μέσος όρος των επιδόσεων αυξάνεται από 12,24 σε 13,06 (+0,82 μονάδες στην κλίμακα 0–20). Με βάση το μοντέλο εκτίμησης, αυτό μεταφράζεται σε μέση άνοδο περίπου +860 μορίων ή +6,85% στις βάσεις των τμημάτων του πεδίου. Η βασική αιτία αυτής της ανόδου δεν είναι η μεταβολή του αριθμού των υποψηφίων, ο οποίος παραμένει σχεδόν σταθερός (+0,5%), αλλά κυρίως η σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις της Φυσικής και, σε μικρότερο βαθμό, των Μαθηματικών.

Σε επίπεδο μαθημάτων, η Φυσική αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα της ανόδου (+673 μόρια), ενώ τα Μαθηματικά ενισχύουν τη συνολική τάση (+270 μόρια). Αντίθετα, η Χημεία ασκεί μια ήπια καθοδική επίδραση (-98 μόρια), η οποία όμως δεν επαρκεί για να ανακόψει τη γενική ανοδική πορεία, ενώ η Νεοελληνική Γλώσσα έχει ελάχιστη θετική συμβολή (+13 μόρια). Έτσι, η συνολική μεταβολή του πεδίου διαμορφώνεται καθαρά προς τα πάνω, με τη Φυσική να λειτουργεί ως ο κύριος μοχλός αλλαγής.

Σε επίπεδο σχολών υψηλής ζήτησης, παρατηρείται γενικευμένη και αισθητή άνοδος. Η ΗΜΜΥ Αθήνας (18.390 → 19.430), η ΗΜΜΥ Θεσσαλονίκης (17.960 → 18.960), οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Αθήνας (18.128 → 19.060), οι Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί Αθήνας (17.840 → 18.840), οι Χημικοί Μηχανικοί Αθήνας (17.775 → 18.620), οι Πολιτικοί Μηχανικοί Αθήνας (17.265 → 18.200) και οι Μηχανολόγοι & Αεροναυπηγοί Μηχανικοί Πάτρας (17.130 → 18.110) εμφανίζουν αυξήσεις της τάξης περίπου +845 έως +1.040 μορίων, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνολική ανοδική δυναμική του πεδίου.

Συνολικά, το 2ο πεδίο παρουσιάζει ισχυρή ανοδική μετατόπιση, όπου η βελτίωση στη Φυσική και στα Μαθηματικά υπερκαλύπτει κάθε αρνητική επίδραση, οδηγώντας σε σημαντική άνοδο των βάσεων, ιδιαίτερα στις υψηλόβαθμες Πολυτεχνικές σχολές.

3ο Πεδίο: Καλπάζουν οι Ιατρικές Σχολές - Πού θα «φτάσουν» τα μόρια εισαγωγής

Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Ζωής), η συνολική εικόνα δείχνει ήπια αλλά σαφή ανοδική τάση, καθώς ο ενδεικτικός μέσος όρος των επιδόσεων αυξάνεται από 11,98 σε 12,28 (+0,30 μονάδες στην κλίμακα 0–20). Με βάση το μοντέλο εκτίμησης, αυτή η μεταβολή αντιστοιχεί σε μέση άνοδο περίπου +280 μορίων ή +1,97% στις βάσεις των τμημάτων του πεδίου. Παράλληλα, καταγράφεται και αύξηση των υποψηφίων κατά περίπου 2,1%, γεγονός που ενισχύει ελαφρά τη ζήτηση και συμβάλλει στη συνολική ανοδική πίεση.

Σε επίπεδο μαθημάτων, η Φυσική αποτελεί τον βασικό παράγοντα ανόδου (+599 μόρια), ωστόσο η επίδρασή της μετριάζεται από τις αρνητικές μεταβολές στη Βιολογία (-224 μόρια) και στη Χημεία (-113 μόρια), ενώ η Νεοελληνική Γλώσσα έχει πολύ μικρή θετική συμβολή (+14 μόρια). Έτσι, η συνολική εικόνα διαμορφώνεται ως ισορροπία μεταξύ μιας ισχυρής ανοδικής δύναμης (Φυσική) και δύο αντισταθμιστικών πιέσεων (Βιολογία και Χημεία), οδηγώντας σε συγκρατημένη, αλλά σταθερή άνοδο.

Σε επίπεδο σχολών υψηλής ζήτησης, οι Ιατρικές σχολές εμφανίζουν γενικευμένη άνοδο: Ιατρική Αθήνας (18.775 → 19.180), Θεσσαλονίκης (18.575 → 18.960), Πάτρας (18.445 → 18.770), Ιωαννίνων (18.200 → 18.560) και Ηρακλείου (18.050 → 18.400), ενώ αντίστοιχα ανοδικά κινούνται και η Οδοντιατρική Αθήνας (17.900 → 18.250), η Φαρμακευτική Αθήνας (17.880 → 18.020) και η Κτηνιατρική Θεσσαλονίκης (17.657 → 17.780), με μεταβολές που κυμαίνονται περίπου από +120 έως +405 μόρια.

Συνολικά, το 3ο πεδίο παρουσιάζει συγκρατημένη ανοδική πορεία, με τη Φυσική να λειτουργεί ως βασικός μοχλός ανόδου, αλλά τη Βιολογία και τη Χημεία να περιορίζουν την ένταση της μεταβολής, οδηγώντας σε πιο ήπιο ρυθμό αύξησης σε σχέση με το 2ο πεδίο.

4o Πεδίο: Βαρύ το τίμημα της Οικονομίας - «Βουτιά» στα μόρια εισαγωγής

Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Οικονομία και Πληροφορική), η συνολική εικόνα καταγράφει καθαρά καθοδική πορεία, καθώς ο ενδεικτικός μέσος όρος των επιδόσεων μειώνεται από 10,54 σε 10,33 (-0,21 μονάδες στην κλίμακα 0–20). Η μεταβολή αυτή οδηγεί σε εκτιμώμενη πτώση περίπου -240 μορίων ή -2,17% στις βάσεις εισαγωγής, αποτυπώνοντας μια γενική αδυναμία του πεδίου, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας παίζει η Οικονομία, η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση (-633 μόρια) και αποτελεί τον βασικό παράγοντα της πτώσης. Αντίθετα, τα Μαθηματικά (+235 μόρια) και η Πληροφορική (+89 μόρια) λειτουργούν ως σημαντικές αλλά ανεπαρκείς αντισταθμίσεις, ενώ η Νεοελληνική Γλώσσα έχει οριακή θετική συμβολή (+14 μόρια), χωρίς ουσιαστική επίδραση στη συνολική τάση.

Σε επίπεδο σχολών υψηλής ζήτησης, καταγράφεται γενικευμένη υποχώρηση των βάσεων, με χαρακτηριστικές μειώσεις σε τμήματα όπως το Οικονομικό ΣΣΑΣ (17.735 → 17.360), η Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Αθήνας (17.425 → 17.190), Πειραιά (16.620 → 16.250), Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Αθήνας (16.350 → 16.130), Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Αθήνας (16.220 → 15.850), Οικονομική Επιστήμη Αθήνας (15.900 → 15.680) και Λογιστική και Χρηματοοικονομική Αθήνας (15.775 → 15.560), με πτώσεις που κυμαίνονται περίπου από -215 έως -375 μόρια.

Παράλληλα, η αύξηση του αριθμού των υποψηφίων κατά περίπου 4,8% (από ~27.184 σε ~28.494) εντείνει την πίεση προς τα κάτω, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνολική καθοδική τάση. Συνολικά, το 4ο Πεδίο παρουσιάζει «βαριά» πτώση, με την Οικονομία να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα που οδηγεί σε γενικευμένη υποχώρηση των βάσεων εισαγωγής.

Οι εκτιμήσεις για τις Βάσεις 2026: Πού θα κινηθούν Νομικές, Ιατρικές και Πολυτεχνεία

Όπως επισημαίνει ο κ. Παπαγιαννούλης «Το 2ο πεδίο εμφανίζει την πιο έντονη ανοδική τάση, με βασικό μοχλό τη Φυσική και δεύτερο στήριγμα τα Μαθηματικά. Το 3ο πεδίο κινείται επίσης ανοδικά, αλλά η πτώση στη Βιολογία και στη Χημεία περιορίζει το εύρος της ανόδου. Το 1ο πεδίο κινείται ήπια πτωτικά, κυρίως λόγω Αρχαίων. Το 4ο πεδίο, παρά την αύξηση υποψηφίων, πιέζεται καθοδικά από την Οικονομία. Η τελική εικόνα των βάσεων θα εξαρτηθεί βεβαίως και από τα μηχανογραφικά δελτία. Αν οι υποψήφιοι ακολουθήσουν παρόμοια συμπεριφορά με πέρυσι, οι εκτιμήσεις δείχνουν καθαρή άνοδο σε Πολυτεχνικές και Θετικές σχολές, ηπιότερη άνοδο στις σχολές Υγείας, μικρή πτώση στις Ανθρωπιστικές και μεγαλύτερη πτώση στο πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής. Σε κάθε περίπτωση, η ανάλυση των βαθμολογικών ζωνών δείχνει ότι δεν αρκεί να κοιτάζει κανείς τον μέσο όρο. Στην πραγματικότητα, η μελέτη εκτίμησης βασίζεται σε εξελιγμένο μοντέλο το οποίο χρησιμοποιεί 8 διαφορετικά είδη πηγών πληροφόρησης. Στις περυσινές μας εκτιμήσεις είχαμε επιτύχει μέση απόλυτη τιμή απόκλισης τα 180 μόρια και μέση τιμή απόκλισης η οποία έτεινε στο μηδέν. Ειδικά για τα τμήματα στην περιοχή βάσης άνω των 15.000 μορίων η μέση απόλυτη τιμή απόκλισης ήταν μικρότερη από 90 μόρια. Οι τελικές τιμές των εκτιμήσεων βάσεων 2026 έχουν στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη δεκάδα. Η εκτίμηση δεν ενσωματώνει άγνωστες αλλαγές στις προτιμήσεις των υποψηφίων στο μηχανογραφικό. Η ανάλυση αφορά σε 247 μονοπεδιακά τμήματα, δηλαδή τμήματα προσβάσιμα από ένα πεδίο μόνο.»