Στις 14 Σεπτεμβρίου περνούν την πύλη της ΣΜΥΑ οι νέοι σπουδαστές – Η ανακοίνωση του ΓΕΑ για τους εισακτέους των Βάσεων 2026.

Μετά την ανακοίνωση των Βάσεων 2026 το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) εξέδωσε την πρόσκληση κατάταξης για τους επιτυχόντες που εισήχθησαν στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), γνωστοποιώντας την ημερομηνία παρουσίασης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι νέοι σπουδαστές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες των τριών κατευθύνσεων καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 08:00, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας Αττικής, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία ένταξής τους στη Σχολή.

Υποχρεωτικό rapid test

Στο πλαίσιο των υγειονομικών μέτρων, οι εισακτέοι οφείλουν να προσκομίσουν αρνητικό rapid test για τον κορωνοϊό, το οποίο θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν από την κατάταξη. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι επιτυχόντες δεν θα πρέπει να παρουσιαστούν στη Σχολή, αλλά να ενημερώσουν άμεσα τη ΣΜΥΑ, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κατάταξης Νέων Δοκίμων Υπαξιωματικών.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την κατάταξη στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

Οι νέοι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν μαζί τους όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στην Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και Ανώτατων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ) για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να προσκομίσουν και τα έντυπα που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο Οδηγιών Κατάταξης Δοκίμων, ώστε η διαδικασία εγγραφής και κατάταξης να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα.

Δείτε τις οδηγίες κατάταξης εδώ