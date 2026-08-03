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Τα τουρκικά μη επανδρωμένα αναχαιτίστηκαν από την Π.Α.

Νέες παραβιάσεις του FIR Αθηνών από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) καταγράφηκαν τη Δευτέρα (03/08) στο Αιγαίο, σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Συγκεκριμένα, τα τουρκικά UAV πραγματοποίησαν συνολικά 6 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 18 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Τα εν λόγω περιστατικά σημειώθηκαν στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, δεν καταγράφηκαν σχηματισμοί αεροσκαφών, οπλισμένα αεροσκάφη ή εμπλοκές.

Τα τουρκικά UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από την Πολεμική Αεροπορία σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.