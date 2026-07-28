Οι ερευνητές της MOm κατέγραψαν το πρώτο νεογέννητο φωκάκι του 2026 σε ακτή του Αιγαίου.

Χαρμόσυνα νέα για την εγχώρια θαλάσσια ζωή της χώρας, καθώς οι ερευνητές της MOm κατέγραψαν το πρώτο νεογέννητο φωκάκι του 2026 σε ακτή του Αιγαίου. Σύμφωνα με την οργάνωση, το νεογέννητο είναι θηλυκό και εντοπίστηκε μαζί με τη μητέρα του σε ανοιχτή θαλάσσια σπηλιά, μόλις μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση.

Η MOm, που δραστηριοποιείται στην προστασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus), επισημαίνει ότι η φετινή αναπαραγωγική περίοδος φαίνεται να ξεκινά νωρίτερα από το συνηθισμένο, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία για μια επιτυχημένη χρονιά.

«Το πρώτο νεογέννητο φωκάκι του 2026 είναι θηλυκό και καταγράφηκε μόλις χθες από τους ερευνητές της MOm μαζί με τη μητέρα του σε μια ανοιχτή σπηλιά σε ακτή του Αιγαίου. Η φετινή αναπαραγωγική περίοδος φαίνεται να ξεκινά νωρίς και ελπίζουμε "δυναμικά"», αναφέρει χαρακτηριστικά η οργάνωση. Η μεσογειακή φώκια αποτελεί ένα από τα πιο σπάνια θαλάσσια θηλαστικά στον κόσμο και η Ελλάδα φιλοξενεί έναν από τους σημαντικότερους πληθυσμούς του είδους. Κάθε νέα γέννηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση και την προστασία του απειλούμενου αυτού ζώου.

Η ανάρτηση της MOm

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