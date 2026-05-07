Έρευνα διεξάγεται στη Χαβάη μετά την καταγραφή σε βίντεο ενός άνδρα να πετάει πέτρα σε ένα είδος απειλούμενης φώκιας.

Το HawaiiNewsNow ανέφερε ότι το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης 5 Μαΐου, στην οδό Front στη Λαχάινα του Μάουι. Βίντεο που κατέγραψε ένας περαστικός δείχνει έναν άνδρα να σηκώνει μια μεγάλη πέτρα και να την πετάει προς μια φώκια που κολυμπάει κοντά στην ακτή.

Την ώρα του περιστατικού ακούγεται το άτομο που βιντεοσκοπεί να του φωνάζει «Τι κάνεις;».

Μιλώντας στο πρακτορείο, η κάτοικος του Μάουι, Kaylee Schnitzer, ανέφερε ότι αυτή και ένας άλλος περαστικός είδαν τον άνδρα, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από το υπουργείο Γης και Φυσικών Πόρων της Χαβάης (DLNR) ως ένας 37χρονος ενήλικος άνδρας από το Σιάτλ της Ουάσινγκτον.

«Την πέταξε, στοχεύοντας κατευθείαν στο κεφάλι της φώκιας», είπε, λέγοντας ότι η φώκια στη συνέχεια κολύμπησε προς κάποιους κοντινούς βράχους.

Η αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι όταν πλησίασαν και μίλησαν στον άνδρα για το περιστατικό τους απάντησε ευθαρσώς «Δεν με νοιάζει, είμαι πλούσιος. Βάλε μου ό,τι πρόστιμο θέλεις. Μπορώ να το πληρώσω εγώ».

Το υπουργείο Γης και Φυσικών Πόρων (DLNR) επιβεβαίωσε την Τετάρτη, 6 Μαΐου, ότι η Διεύθυνση Διατήρησης και Επιβολής Πόρων (DOCARE) και το Αστυνομικό Τμήμα του Μάουι ενημερώθηκαν για το περιστατικό και ξεκίνησαν έρευνα.

«Όταν ο αστυνομικός έφτασε στο σημείο, επικοινώνησε με έναν 37χρονο άνδρα από το Σιάτλ της Ουάσινγκτον, ο οποίος ταίριαζε στην περιγραφή του υπόπτου», ανέφερε η υπηρεσία. «Ο άνδρας συνελήφθη, ταυτοποιήθηκε και ενημερώθηκε για να νόμιμα δικαιώματά του. Ο άνδρας αρνήθηκε να κάνει δήλωση και επικαλέστηκε τα νόμιμα δικαιώματά του ζητώντας δικηγόρο. Προς το παρόν, ο φερόμενος ως ύποπτος δεν έχει κατηγορηθεί ποινικά, επομένως οι Αρχές δεν θα δημοσιεύσουν καμία πληροφορία σχετικά με την ταυτότητά του», ανέφερε η ανακοίνωση. Πρόσθεσε πως το Γραφείο Επιβολής του Νόμου (NOAA-OLE) της Εθνικής Διοίκησης Ωκεανών και Ατμόσφαιρας θα αναλάβει την έρευνα.

«Όσον αφορά τις φώκιες μοναχούς, επειδή είναι θαλάσσια θηλαστικά για τα οποία ισχύει ο νόμος για την Προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών, πρέπει να επιτρέψουμε στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να υποβάλει τη διαδικασία της», δήλωσε ο επικεφαλής της DOCARE, Jason Redulla, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Σύμφωνα με την NOAA, η φώκια μοναχός που προέρχεται μόνο από τη Χαβάη είναι ένα από τα πιο απειλούμενα είδη φώκιας στον κόσμο. Ο πληθυσμός της εκτιμάται μόλις σε 1.600 φώκιες, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 1.200 φώκιων στο Εθνικό Θαλάσσιο Μνημείο Papahānaumokuākea και 400 φώκιες στα κύρια νησιά της Χαβάης.

Το είδος προστατεύεται από τον Νόμο περί Απειλούμενων Ειδών, τον Νόμο περί Προστασίας Θαλάσσιων Θηλαστικών και τον νόμο της πολιτείας της Χαβάης, καθιστώντας παράνομη την ενόχληση, την παρενόχληση, τη σίτιση ή με άλλο τρόπο τη βλάβη μιας φώκιας του είδους.