Άγνωστο παραμένει το κίνητρο του δράστη της διπλής γυναικοκτονίας στο Λιντς της Αυστρίας.

Ένας άνδρας 88 χρονών σκότωσε σε δρόμο στην Αυστρία την κόρη και τη σύζυγό του. Μετά τη διπλή γυναικοκτονία έξω από μία παμπ στο Λιντς, ο 88χρονος αυτοκτόνησε ανέφερε η αστυνομία.

Στο σημείο βρέθηκε ένα σημείωμα. Η αστυνομία δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για το πιθανό κίνητρο του δράστη για τη δολοφονία της 89χρονης συζύγου και της 61χρονοης κόρης του, που ζούσαν στη Γερμανία και είχαν έρθει στην Αυστρία για να τον επισκεφθούν.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο 88χρονος κατείχε νόμιμα το όπλο. Η υπουργός Δικαιοσύνης Anna Sporrer και η υπουργός Γυναικείων Ζητημάτων, Eva-Maria Holzleitner δήλωσαν συγκλονισμένες από την τελευταία αυτή διπλή γυναικοκτονία.

«Τα όπλα δεν ανήκουν στα σπίτια και στους δρόμους, όχι απροστάτευτα σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους» ανέφεραν οι Σοσιαλδημοκράτες σε ανακοίνωσή τους.

