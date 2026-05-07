Ένα από τα πιο όμορφα νησιά σε απόσταση αναπνοής από το Λαύριο.

Η Ελλάδα φημίζεται για τα νησιά της και τα καλοκαιρινά της τοπία, τις θάλασσες και την πλούσια ακτογραμμή της που γίνεται πόλος έλξης για πολλούς τουρίστες που καταφθάνουν στη χώρα με σκοπό να απολαύσουν τις ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές διακοπές τους.

Ο εσωτερικός τουρισμός, παραμένει μέχρι και σήμερα ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της ελληνικής οικονομίας και κάθε επισκέπτης, συνήθως, αναζητά την ηρεμία και την αποφόρτιση από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Δεν είναι λίγοι όσοι επιλέγουν να ανακαλύπτουν μέρη τον Μάιο, μία εποχή που η πολύβουη τουριστική σεζόν δεν έχει ανθίσει πλήρως. Έτσι, έχουν την ευκαιρία να εντοπίσουν προορισμούς και να ανακαλύψουν παραλίες τόσο στα νησιά – όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Ένα από τα νησιά που αξίζει να επισκεφτείτε το Μάιο, είναι η Κέα, γνωστή και ως Τζια, ένα από τα πιο κοντινά νησιά των Κυκλάδων στην ηπειρωτική Ελλάδα που θεωρείται ιδανικός προορισμός για σύντομες αποδράσεις, ειδικά από την Αθήνα.

Τζια – Το ιδανικό νησί για σύντομες αποδράσεις του Μαΐου

Η Τζια, είναι ένα από τα πιο κοντινά νησιά των Κυκλάδων στην Αθήνα, καθώς απέχει περίπου μία ώρα με πλοίο της γραμμής από το Λαύριο. Γεγονός που την καθιστά ιδανική επιλογή για τις σύντομες αποδράσεις του Μαΐου, ακόμη και για ένα Σαββατοκύριακο.

Το νησί ξεχωρίζει για τον πιο ήρεμο και αυθεντικό χαρακτήρα του, το πράσινο τοπίο που το κάνει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα των Κυκλάδων και τα καταγάλανα νερά του.

Παράλληλα, οι οικισμοί της Κέας διατηρούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, με πιο χαρακτηριστική την Ιουλίδα, την πρωτεύουσα του νησιού, που είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στους λόφους, προσφέροντας πανοραμική θέα.

Τα στενά δρομάκια και τα πέτρινα σπίτια δημιουργούν ένα σκηνικό που συνδυάζει την κυκλαδίτικη απλότητα με μια πιο «ηπειρωτική» αισθητική, σε ένα απόλυτα εναρμονισμένο σκηνικό.

Οι παραλίες του νησιού είναι γνωστές για την εύκολη πρόσβαση και την ηρεμία που προσφέρουν, τα καθαρά νερά και τη φυσική σκιά που δημιουργείται από την βλάστηση στο σημείο.

Συνολικά, η Κέα είναι ένας προορισμός που συνδυάζει την εύκολη πρόσβαση με την ηρεμία και την αυθεντικότητα, αποτελώντας μια ισορροπημένη επιλογή για όσους αναζητούν μια πιο χαλαρή εκδοχή των Κυκλάδων. Μάλιστα, αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν έναν προορισμό κοντά στην Αθήνα, ιδανικό για τα πρώτα μπάνια της χρονιάς.