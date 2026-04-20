Άσπρα σπίτια, μπλε παράθυρα και καταγάλανα νερά. Πρόκειται για μόλις τρία από τα πολλά στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα ενός ελληνικού νησιού.

Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα φημίζεται ανά τον κόσμο για τα νησιά της και την πλούσια ακτογραμμή της που συνδέεται με τα καταγάλανα νερά και τον «αλμυρό» παραθαλάσσιο αέρα.

Τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες, τα Επτάνησα στο Ιόνιο, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και η Κρήτη, συνθέτουν ένα ιδιαίτερο μωσαϊκό στα ύδατα της χώρα, ενώ κάθε νησί, έχει τη δική του παράδοση και ιστορία.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, πρόκειται για προορισμούς που αγαπούν τόσο οι Έλληνες όσο και οι τουρίστες, με ορισμένα νησιά να βρίσκονται πολύ ψηλά στη λίστα επιλογών για καλοκαιρινές διακοπές.

Τα 5 ομορφότερα νησιά για το 2026

Οι επιλογές αυτές δεν βασίζονται μόνο στη φυσική ομορφιά, αλλά και σε παράγοντες όπως η αυθεντικότητα, η πολιτιστική ταυτότητα, η βιωσιμότητα και οι μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει κάθε τόπος.

Ο Βρετανικός τύπος και συγκεκριμένα το thesun.ie, με αφορμή τα γυρίσματα της σειράς Emily in Paris στην Ελλάδα, εξυμνεί για φέτος πέντε ελληνικά νησιά. Η Κρήτη, η Κεφαλονιά, η Κέρκυρα, η Σαντορίνη και η Μύκονος, βρίσκονται στη λίστα – και μάλλον όχι άδικα.

Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί της χώρας και συγκεντρώνει έναν ιδιαίτερο, αυθεντικό και άκρως εντυπωσιακό πολιτισμό και έντονα ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Από εντυπωσιακά φαράγγια και εξωτικές παραλίες μέχρι πλούσια ιστορία, όπως ο Μινωικός πολιτισμός, συνδυάζει ιδανικά φύση, πολιτισμό και αυθεντική κρητική φιλοξενία.

Η Κεφαλονιά, βρίσκεται στο Ιόνιο και είναι γνωστή για τα καταπράσινα τοπία και τα κρυστάλλινα νερά της. Η παραλία Μύρτος και το σπήλαιο της Μελισσάνης αποτελούν από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα, ενώ το νησί προσφέρει μια πιο ήρεμη και φυσική εμπειρία σε σχέση με πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς. Το Αργοστόλι, αποτελεί την καρδιά του νησιού, ωστόσο τα γύρω χωριά συμπληρώνουν την εικόνα.

Αντίστοιχα, στο Ιόνιο, η Κέρκυρα ξεχωρίζει για την έντονη ιστορική και πολιτιστική της ταυτότητα, επηρεασμένη από Ενετούς, Γάλλους και Βρετανούς. Η παλιά πόλη της, με τα καντούνια και τα επιβλητικά κτίρια, σε συνδυασμό με την πλούσια βλάστηση, την καθιστούν έναν από τους πιο ρομαντικούς προορισμούς στην Ελλάδα.

Η Σαντορίνη είναι παγκοσμίως γνωστή για τη μοναδική της καλντέρα και τα εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα. Τα λευκά σπίτια με τους μπλε τρούλους, σκαρφαλωμένα στα βράχια, δημιουργούν ένα από τα πιο εμβληματικά τοπία στον κόσμο, προσελκύοντας επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Τέλος, η Μύκονος, έχει γίνει το συνώνυμο της διασκέδασης και της κοσμοπολίτικης ζωής. Με ζωντανή νυχτερινή σκηνή, οργανωμένες παραλίες και πολυτελείς επιλογές, το νησί προσελκύει επισκέπτες που αναζητούν έντονους ρυθμούς, χωρίς να λείπουν και οι πιο ήσυχες γωνιές για χαλάρωση.