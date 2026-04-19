Πρόκειται για μία περιοχή, γνωστή για τις ψαροταβέρνες και τη θέα που προσφέρει στη θάλασσα, ωστόσο λίγοι γνωρίζουν ότι πρόκειται για ένα ολόκληρο χωριό, λίγο πιο έξω από την Αθήνα.

Σε μικρή απόσταση από την Αθήνα μπορεί να ανακαλύψει κανείς μικρούς παραθαλάσσιους και ορεινούς προορισμούς, που μοιάζουν να έρχονται από μέρη πιο απομακρυσμένα από την πρωτεύουσα. Μικρά χωριά και εντυπωσιακά τοπία, στέκουν κοντά στο Μαραθώνα, τη Ραφήνα και τις γύρω περιοχές, ενώ λίγοι γνωρίζουν ότι πρόκειται για ολόκληρους οικισμούς.

Γύρω από την Αθήνα κρύβονται παραλίες με καθαρά νερά μέχρι γραφικά λιμανάκια με ταβέρνες δίπλα στο κύμα, χωριά και προορισμοί, ιδανικοί για εξορμήσεις.

Ανάμεσα σε αυτές τις επιλογές ξεχωρίζει η Πάχη, ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό που βρίσκεται κοντά στα Μέγαρα.

Πάχη – Το παραθαλάσσιο χωριό των Μεγάρων

Σε απόσταση περίπου 30 λεπτών από το κέντρο της πρωτεύουσας, η Πάχη αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν μια σύντομη απόδραση δίπλα στη θάλασσα.

Το γραφικό λιμάνι, εντυπωσιάζει τους επισκέπτες. Η εικόνα θυμίζει νησί και τα ψαροκάικα χορεύουν στους ρυθμούς της θάλασσας. Η θέα προς τον κόλπο δημιουργεί μια αίσθηση ηρεμίας, ενώ τα ηλιοβασιλέματα προσφέρουν μία ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, ειδικότερα την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Η Πάχη είναι ιδιαίτερα γνωστή για τις ψαροταβέρνες της. Κατά μήκος της παραλίας, οι επιλογές για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά είναι πολλές, με τα τραπεζάκια να βρέχονται - σχεδόν – από το κύμα.

Η γύρω περιοχή προσφέρει όμορφες παραλίες και ήσυχες γωνιές για μπάνιο. Τα νερά είναι συνήθως ήρεμα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για όσους αναζητούν στιγμές χαλάρωσης μακριά από την πολυκοσμία, ενώ αποτελεί την ιδανική περιοχή για την πρώτη βουτιά του χρόνου.

