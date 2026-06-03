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Ο αστυνομικός δεν τραυματίστηκε σοβαρά, το αλεξίσφαιρο γιλέκο του σταμάτησε τη σφαίρα.

Άνδρας ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε αστυνομικό χθες Τρίτη στη γερμανική πόλη Ντόρτμουντ (δυτικά) παραδόθηκε στις Aρχές νωρίς το πρωί, ώρες αφού οχυρώθηκε μέσα σε διαμέρισμα μαζί με τις τρεις μικρές κόρες του, ενημέρωσε η αστυνομία το Γερμανικό Πρακτορείο.

Τα παιδιά είναι ασφαλή και μάλλον καλά, με δεδομένες τις περιστάσεις, καθησύχασε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Το συμβάν άρχισε να εκτυλίσσεται χθες Τρίτη το απόγευμα, όταν η αστυνομία έλαβε τηλεφωνική κλήση γυναίκας. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, ο ύποπτος, 51 ετών, πυροβόλησε αστυνομικό προτού κλειστεί σε διαμέρισμα μαζί με τα τρία παιδιά του.

{https://x.com/finnhartmann05/status/2061902045649474018}

Ο αστυνομικός δεν τραυματίστηκε σοβαρά, το αλεξίσφαιρο γιλέκο του σταμάτησε τη σφαίρα.

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Άνδρες των ειδικών δυνάμεων της γερμανικής αστυνομίας και διαπραγματευτές ειδικευμένοι στην αντιμετώπιση ομηριών έσπευσαν επιτόπου και συνέβαλαν να επιλυθεί η κρίση. Η αστυνομία, που νωρίτερα έκανε λόγο για συνεχιζόμενη απειλή, έληξε τον συναγερμό και διαβεβαίωσε πως δεν διέτρεξε ποτέ κίνδυνο ο γενικός πληθυσμός.

Το κίνητρο και οι περιστάσεις του συμβάντος δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε πληροφορίες της ταμπλόιντ Bild, κατά τις οποίες ο άνδρας είχε θέσει υπό «ομηρία» τα παιδιά του.

Η εφημερίδα υποστήριξε πως ο άνδρας, που κατ’ αυτήν είναι υπήκοος Σερβίας, προκάλεσε «επεισόδιο» σε εστιατόριο, ότι αποπειράθηκε ληστεία, απείλησε θαμώνες και χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού εναντίον τους προτού διαφύγει με αυτοκίνητο. Κατόπιν, όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να τον σταματήσουν, πυροβόλησε από το εσωτερικό του οχήματος και χτύπησε τον αστυνομικό, πρόσθεσε.

Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει ως αυτό το στάδιο τις πληροφορίες της Bild.

Με πληροφορίες από dpa, ΑΠΕ