Οι συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τον HPV.

Οι γυναίκες που έκαναν το εμβόλιο του HPV στην πρώιμη εφηβεία έχουν σχεδόν μηδενικό κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας πριν από τα 30 τους, σύμφωνα με πρωτοποριακή μελέτη. Όμως, η μείωση του ποσοστού εμβολιασμού απειλεί να προκαλέσει αύξηση των θανάτων που μπορούν να αποφευχθούν.

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο τέταρτος πιο συχνός στις γυναίκες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) προκαλεί σχεδόν το 99% των περιπτώσεων. Το εμβόλιο κατά του HPV αποτρέπει περίπου το 90% των καρκίνων του τραχήλου, αλλά έως τώρα ήταν άγνωστος ο αντίκτυπός του στο ποσοστό επιβίωσης. Στη νέα ανάλυση, ερευνητές από το πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου χρησιμοποίησαν επίσημα δεδομένα για τη θνησιμότητα λόγω καρκίνου και τον εμβολιασμό που αφορούν γυναίκες ηλικίας από 20 έως 34 ετών. Στόχος τους να υπολογίσουν την επίδραση του εμβολιασμού στην επιβίωση από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Lancet, διαπίστωσε μικρή αλλαγή στη θνησιμότητα από καρκίνο του τραχήλου για τις γυναίκες που δεν έκαναν ποτέ το εμβόλιο κατά του HPV. Όμως, υπήρξαν σημαντικές μειώσεις για εκείνες που έλαβαν το εμβόλιο μετά την εισαγωγή του, το 2008.

Ο αντίκτυπος στη θνησιμότητα ήταν τόσο μεγάλος, που οι συγγραφείς της έρευνας εκτιμούν πως είναι σχεδόν μηδενική η πιθανότητα να πεθάνουν από καρκίνο του τραχήλου πριν από τα 30 τους κορίτσια που εμβολιάζονται σε ηλικία 12-13 ετών. Για τις εμβολιασμένες γυναίκες ηλικίας 30-34 ετών, ο αντίστοιχος κίνδυνος θανάτου από τη νόσο είναι 63% χαμηλότερος.

Για πρώτη φορά, με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία, καμία γυναίκα 20-24 ετών δεν πέθανε από καρκίνο του τραχήλου στην Αγγλία από το 2020 έως το 2024. Συνολικά, το εμβόλιο κατά του HPV έχει σώσει εκατοντάδες ζωές, καταλήγουν οι ερευνητές.

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«Εκτιμούμε ότι από την εισαγωγή του, ο εμβολιασμός κατά του HPV έχει αποτρέψει τον θάνατο από καρκίνο του τραχήλου σχεδόν 200 νεαρών γυναικών στην Αγγλία», δήλωσε o Πίτερ Σασιένι, καθηγητής επιδημιολογίας του καρκίνου στο πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου και επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας, σύμφωνα με τον Guardian.

Η παγκόσμια στρατηγική του ΠΟΥ για τον καρκίνο του τραχήλου ορίζει ότι έως το 2030 όλες οι χώρες θα πρέπει να εμβολιάζουν κατά του HPV το 90% των κοριτσιών έως την ηλικία των 15 ετών, να γίνεται έλεγχος στο 70% των γυναικών και να χορηγείται θεραπεία στο 90% εκείνων που πάσχουν από τη νόσο. Μέχρι την πανδημία, τα ποσοστά εμβολιασμού ήταν κοντά στον στόχο του ΠΟΥ, αλλά έκτοτε έχουν πέσει σημαντικά.

«Με εμβολιαστική κάλυψη σχεδόν του 90% των γυναικών που γεννήθηκαν από το 1995 έως το 2004, αναμένουμε να δούμε να αποτρέπονται χιλιάδες θάνατοι από καρκίνο του τραχήλου σε αυτές τις γυναίκες τα επόμενα χρόνια. Ο εμβολιασμός κατά του HPV σε συνδυασμό με τον έλεγχο του τραχήλου θα μπορούσε να μειώσει τα ποσοστά του καρκίνου σε σημείο που σχεδόν καμία δεν τον εμφανίζσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σασιένι. Όμως, οι θάνατοι και οι ασθενείς θα μπορούσαν να αυξηθούν ξανά, επειδή λιγότερες έφηβες εμβολιάζονται, προειδοποίησε.

Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών: Οι συστάσεις για τον HPV

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συστήνει τα αγόρια και τα κορίτσια να εμβολιάζονται κατά του HPV στην ηλικία 9-11 ετών, με δύο δόσεις. Αν αυτό δεν συμβεί, μπορεί να γίνει αναπλήρωση έως την ηλικία των 18 χρονών.

Αναλυτικά, οι συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών:

«Ο εμβολιασμός έναντι του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων ενδείκνυται σε αγόρια και κορίτσια για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, καθώς επίσης και των καρκίνων του στοματοφάρυγγα, του πρωκτού και του πέους, όπως και καλοήθων νοσημάτων σχετιζόμενων με τον ιό. Η μέγιστη προστασία επιτυγχάνεται εφόσον ο εμβολιασμός ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας. Στη χώρα μας διατίθεται το εννεαδύναμο (HPV9) εμβόλιο HPV.

Ο εμβολιασμός HPV συστήνεται για αγόρια και κορίτσια στην ηλικία 9-11 ετών. Σε περίπτωση που ο εμβολιασμός δεν γίνει στη συνιστώμενη ηλικία, μπορεί να γίνει αναπλήρωση έως την ηλικία των 18 ετών. Επισημαίνεται ότι το εμβόλιο HPV αποζημιώνεται πλήρως σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 15-18 ετών μέχρι 31.12.2026. Ο περιορισμός στην αποζημίωση δεν αφορά τις ομάδες αυξημένου κινδύνου που περιγράφονται στη συνέχεια.

- Σχήμα εμβολιασμού με HPV (HPV9): 2 δόσεις (σχήμα 0, 6-12 μήνες).

- Σε ειδικές περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου συνιστάται εμβολιασμός έναντι του HPV σε άτομα ηλικίας 9–18 ετών σε σχήμα 3 δόσεων (0, 1–2, 6 μήνες).

- Τα εμβόλια έναντι του HPV δεν συστήνονται κατά την κύηση, ωστόσο δεν είναι απαραίτητο να προηγείται test εγκυμοσύνης πριν την έναρξη του εμβολιασμού. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εγκυμοσύνη μετά τη χορήγηση του εμβολίου, δεν συστήνεται διακοπή της, αλλά ο εμβολιασμός συμπληρώνεται μετά την ολοκλήρωσή της».