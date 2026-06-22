Ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται να έχει περιγράψει ότι η δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη διαπράχθηκε μέσα στο σπίτι, ενώ στη συνέχεια μετέφερε και απέκρυψε τη σορό σε απομονωμένη περιοχή, περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά.

Η βιαιότητα με την οποία φέρεται να ενήργησε ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά αποτυπώνεται στην αυτοψία του ιατροδικαστή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αυτοψίας που παρουσιάσε η εκπομπή Live News το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα και ενδείξεις βίαιης κακοποίησης. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν:

Χοντρό δεματικό (τάιραπ) στους αστραγάλους

Μονό δεματικό (τάιραπ) στους καρπούς

Κάκωση στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού, στην κροταφοβρεγματική περιοχή

Σοβαρό κάταγμα των οστών του κρανίου

Δύο τραύματα από μαχαίρι στον θώρακα αριστερά

Λευκή μονωτική ταινία τυλιγμένη 7–8 φορές στο στόμα, η οποία φαίνεται πως μετακινήθηκε προς τον λαιμό

{https://exchange.glomex.com/video/v-djfm041nz3oh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ομολογία και η περιγραφή του εγκλήματος

Ο 43χρονος φέρεται να έχει περιγράψει στους αστυνομικούς ότι το έγκλημα διαπράχθηκε μέσα στο σπίτι, όπου μαχαίρωσε τη 45χρονη.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια περιγραφή, μετέφερε τη σορό της με το όχημά του σε απομονωμένη περιοχή, περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά, όπου την τοποθέτησε σε σακούλες και την έθαψε σε πρόχειρο λάκκο που είχε ανοίξει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-djfm6n5vj9s1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν η αλλαγή στάσης του 43χρονου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της νύχτας φέρεται να εγκατέλειψε την αρχική του άρνηση και να προχώρησε σε ομολογία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, κατά την κατάθεσή του έδωσε λεπτομέρειες για την ημέρα της δολοφονίας και οδήγησε τις αρχές στο σημείο όπου είχε αποκρύψει τη σορό. Στην περιοχή βρέθηκε και ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος παρακολούθησε τη διαδικασία ανάσυρσης.

Τα στοιχεία που «έδεσαν» την υπόθεση

Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις της 45χρονης πριν από την εξαφάνισή της, με το τελευταίο στίγμα του κινητού της να εντοπίζεται στο σπίτι του κατηγορούμενου.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα είχαν τα ευρήματα τόσο στην οικία όσο και στο όχημα του 43χρονου, όπου εντοπίστηκαν ίχνη αίματος που διαπιστώθηκαν ότι ανήκουν στη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Τα συνολικά στοιχεία της δικογραφίας, σε συνδυασμό με την ομολογία του, οδήγησαν στην πλήρη χαρτογράφηση της υπόθεσης που συγκλονίζει τα Χανιά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djflr9erb9zl?integrationId=40599y14juihe6ly}