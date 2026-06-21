Κρίσιμα ευρήματα ενισχύουν το σενάριο εγκληματικής ενέργειας. Η μητέρα της Σταυρούλας Λεβεντάκη ζητά από όποιον γνωρίζει κάτι να βοηθήσει.

Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς τα νεότερα στοιχεία που προέκυψαν από τις εγκληματολογικές εξετάσεις φαίνεται να ενισχύουν τις εκτιμήσεις των Αρχών περί εγκληματικής ενέργειας.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ο δράστης να κινήθηκε με προσωπικά ή ακόμη και σεξουαλικά κίνητρα.

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Στο μικροσκόπιο ο 43χρονος ενοικιαστής

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 43χρονος άνδρας από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος φέρεται να ήταν το τελευταίο άτομο που είχε επαφή με την αγνοούμενη πριν εξαφανιστεί.

Αν και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για υπόθεση που αφορά την κατοχή ναρκωτικών ουσιών, το ενδιαφέρον των αστυνομικών παραμένει στραμμένο στην πιθανή εμπλοκή του στην εξαφάνιση της 45χρονης.

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Ταυτοποιήθηκε αίμα της αγνοούμενης στο σπίτι

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς οι κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν σε αντικείμενα και επιφάνειες μέσα στο σπίτι του 43χρονου ταυτοποιήθηκαν γενετικά με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Συγκεκριμένα, ίχνη αίματος βρέθηκαν σε τηλεόραση και στο δάπεδο του διαμερίσματος.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές εξετάζουν πρόσθετα δείγματα που συλλέχθηκαν από το αυτοκίνητο του υπόπτου, αλλά και από σφουγγαρίστρα που εντοπίστηκε στον χώρο. Τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων αναμένονται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις επόμενες δικαστικές και ανακριτικές ενέργειες.

Εντατικές έρευνες σε δύσβατες περιοχές

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με ειδικές αστυνομικές ομάδες να πραγματοποιούν εκτεταμένες αναζητήσεις σε απομακρυσμένες και δύσβατες περιοχές της Κρήτης.

Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούνται drones, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι ανίχνευσης και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, ενώ παράλληλα εξετάζονται πιθανά δρομολόγια που θα μπορούσαν να σχετίζονται με τη μεταφορά ή την εξαφάνιση της γυναίκας.

Το μυστήριο με το διαγραμμένο υλικό από κάμερες

Ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό στους ερευνητές είναι η διαγραφή καταγραφών από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Οι ειδικοί της ΕΛ.ΑΣ. καταβάλλουν προσπάθειες για την ανάκτηση του υλικού, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να περιλαμβάνει κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις προσώπων πριν και μετά την εξαφάνιση της 45χρονης.

Οι δηλώσεις του 43χρονου και η αντίδραση της οικογένειας

Πριν εντοπιστεί από τις Αρχές, ο 43χρονος είχε εμφανιστεί στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», υποστηρίζοντας ότι δεχόταν απειλές και αφήνοντας αιχμές για το οικογενειακό περιβάλλον της αγνοούμενης. Οι ισχυρισμοί αυτοί απορρίπτονται κατηγορηματικά από τον αδελφό της Σταυρούλας, ο οποίος κάνει λόγο για αβάσιμες κατηγορίες και προσπάθεια αποπροσανατολισμού της έρευνας.

Συγκλονιστική παραμένει η αγωνία των συγγενών της 45χρονης. Η μητέρα της, σε δημόσια έκκλησή της, ζητά από όποιον γνωρίζει κάτι να βοηθήσει στον εντοπισμό της κόρης της, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο ήρεμο, χωρίς αντιπαραθέσεις και προβλήματα με τρίτους.