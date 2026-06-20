Η σύλληψη έγινε μέσω της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια έρευνας εντοπίστηκαν στην κατοχή του δενδρύλλια κάνναβης.

Οι Αρχές στην Κρήτη προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής στη σύλληψη του υπηκόου Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος μισθώνει την κατοικία της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη, στο πλαίσιο των ερευνών για την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη έγινε μέσω της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια έρευνας εντοπίστηκαν στην κατοχή του δενδρύλλια κάνναβης.

Κηλίδες αίματος

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί γύρω από την υπόθεση, ενώ η κράτησή του επιτρέπει τη συνέχιση των ανακριτικών ενεργειών. Κατά τις έρευνες στην οικία, εντοπίστηκαν μικρές κηλίδες αίματος σε τηλεόραση, καθώς και μία ακόμη κηλίδα στο σαλόνι που φέρεται να είχε καθαριστεί πρόχειρα. Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων σε αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τον χώρο, μεταξύ των οποίων και σφουγγαρίστρα που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε για καθαρισμό.

Οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν την εξέταση του 43χρονου, αναζητώντας απαντήσεις για την τύχη της αγνοούμενης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα ευρήματα αξιολογούνται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετείται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Σε περίπτωση που προκύψουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, οι αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές αρχές θα προχωρήσουν στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν νέα στοιχεία και μαρτυρίες, προκειμένου να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες της εξαφάνισης της γυναίκας.