Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας στα Χανιά.

Στη σύλληψη του ενοικιαστή της 45χρονης Σταυρούλας, η οποία αγνοείται εδώ και πάνω από 20 μέρες στα Χανιά, προχώρησε η αστυνομία το βράδυ της Παρασκευής (19/06).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ενοικιαστής της 45χρονης εντοπίστηκε από αστυνομικούς μέσα σε αυτοκίνητο κοντά στο σπίτι στην Αγιά Χανίων, όπου κρυβόταν μόνος του.

Ο λόγος που συνελήφθη είναι η κατοχή ναρκωτικών.

Είναι το τελευταίο άτομο που είχε δει την 45χρονη

Ο άνδρας, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, φέρεται να είναι το τελευταίο άτομο που είδε την 45χρονη στις 30 Μαΐου, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, από το πρωί της Πέμπτης (18/06) που ολοκλήρωσε την κατάθεσή του δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις Αρχές. Η ξαφνική εξαφάνισή του προκάλεσε έντονη κινητοποίηση, με την αστυνομία να τον θεωρεί πλέον βασικό ύποπτο.

Οι αντιφατικές καταθέσεις

Ο ενοικιαστής φέρεται να έχει δώσει αντιφατικές καταθέσεις σχετικά με τις τελευταίες επαφές του με την αγνοούμενη. Οι διαφορές στις περιγραφές του ως προς τις ημερομηνίες και τις συνθήκες της συνάντησης έχουν προκαλέσει εύλογα ερωτήματα στις Αρχές, οι οποίες επιχειρούν να διασταυρώσουν κάθε στοιχείο με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η συνάντηση της 45χρονης με τον ενοικιαστή ενδέχεται να πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Μαΐου και όχι την προηγούμενη ημέρα, όπως είχε αρχικά αναφερθεί.

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Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την απενεργοποίηση του κινητού της και την ξαφνική διακοπή κάθε επικοινωνίας, εντείνει ακόμη περισσότερο το μυστήριο γύρω από την υπόθεση. Ο Σκοπιανός φέρεται να παράτησε το κινητό του μέσα στο αυτοκίνητό του πριν εξαφανιστεί.

Την ίδια ώρα, οι ερευνητές «χτενίζουν» μαρτυρίες από άτομα του περιβάλλοντος της 45χρονης, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τον χαρακτήρα και την καθημερινότητά της.

Σύμφωνα με καταθέσεις, η γυναίκα ήταν ιδιαίτερα οργανωτική, προσεκτική με τα οικονομικά της και με περιορισμένες κοινωνικές επαφές, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εκδοχή της εκούσιας εξαφάνισης.