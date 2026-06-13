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Η Σταυρούλα βρέθηκε στο πατρικό της στο Βαρύπετρο Χανίων στις 30 Μαΐου και πλήρωσε έναν εργάτη για αγροτικές εργασίες.

Κορυφώνεται η αγωνία της οικογένειας της 44χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από τα τέλη Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, η Σταυρούλα βρέθηκε στο πατρικό της στο Βαρύπετρο Χανίων στις 30 Μαΐου και πλήρωσε έναν εργάτη για αγροτικές εργασίες.

Μετά, πήγε στην στάση του λεωφορείου, προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι και στη δουλειά της στα Χανιά.

Το κινητό της έπαψε να εκπέμπει στην περιοχή της Αγυιάς και έκτοτε δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα. Την εξαφάνισή της ανέφερε στην αστυνομία ο αδερφός της, στις 7 Ιουνίου.

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Η αγνοούμενη έχει ύψος 1.73, φοράει γυαλιά μυωπίας, είναι πολύ αδύνατη, με μαύρα μαλλιά πιασμένα πάντα αλογοουρά.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.