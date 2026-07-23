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Το σκάφος ρυμουλκύθηκε από το Λιμενικό στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων.

Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23/07) στα Χανιά, όταν τουριστικό σκάφος με 10 επιβαίνοντες προσάραξε στα βράχια στην θαλάσσια περιοχή των Αγ. Αποστόλων.

Από την πρόσκρουση υπήρξε εισροή υδάτων, με αποτέλεσμα το σκάφος να αρχίζει να βυθίζεται.

Στο σημείο έσπευσαν 1 περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και 3 διασωστικά σκάφη. Οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους.

Το σκάφος ρυμουλκύθηκε από το Λιμενικό στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων.